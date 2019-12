Quella di oggi è una giornata molto intensa per la Juventus. Infatti, i bianconeri, stamani, si sono allenati alla Continassa e poi nel pomeriggio la squadra si è spostata all'aeroporto di Torino caselle per imbarcarsi sul volo che la porterà a Riad. In questo momento la squadra è in viaggio e arriverà in Arabia Saudita in serata.

Maurizio Sarri ha recuperato Wojciech Szczesny e Alex Sandro. In vista della gara contro la Lazio, ci sono alcuni dubbi di formazione e resta soprattutto da capire se la Juve giocherà con il tridente pesante oppure no.

Nell'elenco dei convocati di Maurizio Sarri c'è anche Giorgio Chiellini che ovviamente non è a disposizione, ma da capitano ha voluto seguire la squadra in Arabia Saudita per stare vicino ai compagni.

Sarri con il dubbio tridente

In questo momento, la Juventus è in viaggio verso Riad dove arriverà in serata. Ma nelle ore che accompagneranno la vigilia dei bianconeri ci sarà un grande dubbio, ovvero bisognerà capire se Maurizio Sarri schiererà contemporaneamente Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo.

Il tecnico in sostanza deve decidere se avere un atteggiamento più spregiudicato, oppure se impiegare un trequartista che dia più equilibrio. Qualora optasse per questa seconda soluzione, il candidato per agire alle spalle delle due punte sarebbe Federico Bernardeschi.

I dubbi di formazione in casa Juve non sono solo in attacco, ma anche in difesa ci sono alcuni nodi da sciogliere. Infatti, le certezze sono Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci, mentre resta da capire chi affiancherà al centro il difensore viterbese e chi agirà sulla corsia di sinistra. Al fianco del numero 19 juventino ci sarà uno fra Matthijs De Ligt o Merih Demiral, mentre sulla fascia mancina il dubbio è fra Alex Sandro e Mattia De Sciglio. Il brasiliano ha avuto un piccolo fastidio fisico contro la Sampdoria ma sembra già averlo smaltito.

Questi nodi molto probabilmente Maurizio Sarri li risolverà nell'allenamento che la Juve sosterrà domani alle ore 19, con il primo quarto d'ora che sarà aperto ai media.La seduta dei bianconeri si svolgerà all'Al Hilal FC. La sessione sarà preceduta dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri e di un giocatore juventino, essa si terrà allo stadio King Saud University Stadium e comincerà alle ore 16. Sicuramente i media durante la press conference del tecnico juventino lo stuzzicheranno sulla formazione che schiererà domenica, ma difficilmente l'allenatore si sbilancerà.

I convocati bianconeri

Sul volo che sta portando la Juventus a Riad ci sono 24 giocatori che sono stati convocati da Maurizio Sarri. Il tecnico ha tutti a disposizione ad eccezione dei lungo degenti Sami Khedira e Giorgio Chiellini, anche se il numero 3 juventino è partito insieme alla squadra e sarà a Riad per stare con i compagni.

Ecco l'elenco completo dei convocati per la Supercoppa: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur; Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Pjaca, Higuain e Bernardeschi.