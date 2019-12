L'Inter si sta muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato per cercare di rinforzare il centrocampo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha chiesto una pedina, visti anche i tanti infortuni, e il primo nome sulla lista è quello di Arturo Vidal. Il cileno sta facendo di tutto per forzare la cessione, arrivando anche a denunciare il Barcellona. Il club meneghino, però, non vuole rischiare di restare a mani vuote e per questo sta pensando ad una valida alternativa che risponderebbe al nome di Gaetano Castrovilli, una delle poche note positive dell'annata della Fiorentina.

Marotta pensa a Castrovilli come possibile alternativa a Vidal

L'Inter vuole rinforzare il centrocampo e non vuole rischiare di restare a mani vuote in vista della prossima sessione di gennaio di calciomercato. Per questo motivo, oltre ad Arturo Vidal, nome in cima alla lista di Conte e Marotta, avrebbe messo nel mirino anche Gaetano Castrovilli, il centrocampista della Fiorentina.

Il giocatore è una delle rivelazioni di questo campionato italiano, lanciato a sorpresa in prima squadra nella prima giornata contro il Napoli da parte di Vincenzo Montella.

Da allora Castrovilli, classe 1997, ha praticamente sempre giocato contando sedici presenze e mettendo a segno tre reti e collezionando due assist. Il talento viola ha dimostrato di saper dare il meglio di sé nel ruolo di mezzala proprio in un 3-5-2, il modulo adottato dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte. La stagione della Fiorentina potrebbe anche portare alla cessione nell'immediato visto che difficilmente i viola torneranno in corsa per un piazzamento europeo. Anzi, il club di Rocco Commisso rischia di doversi guardare le spalle dato che la zona retrocessione è a soli tre punti di distacco.

La trattativa

Inter che avrebbe già intavolato una trattativa con la Fiorentina per Gaetano Castrovilli, per bloccarlo ed anticipare la concorrenza e in attesa degli sviluppi dell'operazione per a portare a Milano Vidal.

I viola, infatti, sono tornati alla carica per Matteo Politano, vista l'esigenza di rinforzare l'attacco dopo il brutto infortunio subito da Ribery. Alla luce di questo interesse, i nerazzurri avrebbero chiesto il cartellino del centrocampista gigliato. Affare che, dunque, potrebbe andare in porto con uno scambio secco. Trattativa che permetterebbe, molto probabilmente, ad entrambe le società di realizzare un'importante plusvalenza dando una valutazione ai due cartellini tra i venticinque e i trenta milioni di euro, cifra che la Fiorentina aveva già messo sul piatto la scorsa estate sempre per Politano.