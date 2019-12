L'obiettivo numero uno dell'Inter nella prossima sessione di Calciomercato è Arturo Vidal. Dopo tanti rumors che si sono susseguiti nelle scorse settimane, il centrocampista cileno è uscito allo scoperto andando allo scontro con il Barcellona, denunciando i blaugrana e chiedendo l'indennizzo di alcuni premi non versati dal club spagnolo. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sta lavorando per accontentare il proprio allenatore, Antonio Conte, cercando di regalargli il proprio pupillo che aveva già allenato ai tempi della Juventus.

E proprio il tecnico nerazzurro avrebbe un ruolo fondamentale in questa trattativa, anche per respingere il possibile inserimento proprio della Juventus.

Conte decisivo

L'Inter sta facendo di tutto per portare Arturo Vidal a Milano, regalando ad Antonio Conte quel centrocampista che abbina qualità tecniche ed esperienza internazionale e che aveva richiesto subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Proprio il tecnico nerazzurro starebbe svolgendo un ruolo importante per il buon esito dell'affare.

Nella trattativa, infatti, avrebbe provato ad inserirsi anche la Juventus, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo viste le difficoltà palesate in questa prima parte della stagione. Una telefonata di Conte allo stesso Vidal, però, sarebbe stata decisiva per bloccare sul nascere qualunque tentativo dei bianconeri.

Un colloquio, quello avuto tra i due, che sarebbe servito a rinforzare ulteriormente il legame già solido dai tempi in cui entrambi erano a Torino sulla sponda juventina. E probabilmente il tecnico nerazzurro avrà ribadito l'importanza che il centrocampista cileno nel progetto del club meneghino, all'ombra della Madonnina.

Il possibile esordio

L'Inter avrebbe già il "sì" di Arturo Vidal per un contratto di due anni e mezzo, andando a percepire complessivamente poco più di quindici milioni di euro.

Resta da convincere il Barcellona che, però, potrebbe acconsentire alla proposta del club nerazzurro. Marotta e Zhang, infatti, sono disposti a fare uno sforzo per accontentare il proprio allenatore e avrebbero alzato l'iniziale proposta complessiva di dodici milioni a quindici milioni di euro: due milioni per il prestito oneroso e tredici per l'obbligo di riscatto.

Una trattativa che sembra ben avviata tanto che la Gazzetta dello Sport ipotizza anche quando potrebbe esserci l'esordio di Vidal con la maglia dell'Inter. Non sembra utopia, infatti, pensare che il centrocampista cileno possa essere già in campo, magari a partita in corso, contro l'Atalanta l'11 gennaio, allo stadio Meazza, alle ore 20:45.