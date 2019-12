L'Inter è già al lavoro in vista della sessione di Calciomercato di gennaio. L'intenzione della società nerazzurra è quella di chiudere tutte le operazioni in entrata entro la prima metà del prossimo mese in modo da permettere ad Antonio Conte, di avere l'intera rosa a disposizione in vista del girone di ritorno. Si è parlato molto della necessità di acquistare un centrocampista a causa dei tanti infortuni che hanno decimato il reparto in questa prima parte della stagione, ma anche sulla fascia sinistra sono sorti dei problemi nelle ultime settimane.

Kwadwo Asamoah continua a soffrire per un problema al ginocchio e non è da escludere l'operazione. Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo nel mirino Marcos Alonso.

Alonso primo obiettivo

L'Inter avrebbe puntato Marcos Alonso per rinforzare gli esterni nella prossima sessione di calciomercato. Un colpo reso necessario dai problemi al ginocchio di Asamoah. L'esterno spagnolo sta trovando poco spazio nel Chelsea in questa stagione al punto di restare fuori dai convocati in sette delle ultime otto partite dei blues.

Frank Lampard non lo ritiene imprescindibile e per questo i Blues sarebbero pronti a trattare la sua cessione alla riapertura delle liste.

Il giocatore piace molto ad Antonio Conte che lo ha allenato proprio quando era sulla panchina del club londinese. Fu proprio lui, infatti, a volerlo nell'estate del 2016, spingendo per il suo acquisto dalla Fiorentina per una cifra superiore ai venti milioni di euro. Il suo rendimento è stato sempre importante, ma negli ultimi mesi nelle gerarchie è stato superato dall'ex Roma, Emerson Palmieri, titolare anche della Nazionale italiana. Con l'arrivo di Alonso l'Inter risolverebbe il problema esterni avendo già Biraghi, Candreva e Lazaro in rosa oltre al già citato Asamoah.

La proposta dell'Inter

Inter che è pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il Chelsea per Marcos Alonso dopo i contatti avuti in questi giorni.

Stando a quanto riportato da Il Giornale, i nerazzurri avrebbero già fatto una proposta importante al club di Roman Abramovich mettendo sul piatto della bilancia una cifra complessiva di poco superiore ai venti milioni di euro. Marotta e Ausilio, infatti, avrebbero offerto sei milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato per la prossima estate a quindici milioni di euro. L'intesa, dunque, potrebbe essere vicina vista che la richiesta dei Blues inizialmente era di venticinque milioni di euro. Non è escluso che l'inserimento di qualche bonus possa facilitare il buon esito dell'affare dato che lo spagnolo ormai è ai margini del progetto.