Dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni molto interessanti per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione portoghese non è abituato a perdere e le immagini che lo ritraggono dopo la sconfitta contro la Lazio nella finale di Supercoppa Italiana hanno fatto il giro del mondo. Cristiano Ronaldo avrebbe rivelato agli amici di non avere digerito il fatto di essere stato battuto ancora una volta dalla Lazio di Simone Inzaghi e avrebbe sottolineato la differenza tra Juventus e Real Madrid, sia in termini di top player che di percezione mediatica.

Secondo il fenomeno portoghese, infatti, il club bianconero non sarebbe rispettato come quello spagnolo e non disporrebbe di campioni in grado di cambiare la partita in ogni momento, cosa che invece può permettersi il Real Madrid. Secondo Ronaldo, l'unico giocatore in grado di "parlare la sua stessa lingua" sarebbe Paulo Dybala, autore del momentaneo pareggio contro la Lazio.

Juventus, Cristiano Ronaldo si sarebbe lamentato della eccessiva differenza tra Juve e Real Madrid

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Defensa Central", Cristiano Ronaldo si sarebbe molto lamentato della sconfitta subita dalla Juventus in Supercoppa Italiana e si sarebbe sfogato con gli amici.

La superstar portoghese avrebbe confessato che, sebbene la Juventus sia il club più importante in Italia, la differenza con il Real Madrid resterebbe eccessiva, soprattutto a livello mediatico ed internazionale. Sempre stando a quanto riporta "Defensa Central", Cristiano Ronaldo si sarebbe lamentato anche del fatto che la Juventus non avrebbe dei top player. L'unico giocatore degno di essere chiamato tale sarebbe Paulo Dybala. Il calciatore lusitano rimpiangerebbe alcuni campioni del Real Madrid che sono stati suoi compagni di squadra, come Modric, Kroos, Marcelo, Benzema e soprattutto Sergio Ramos. La Juventus non riuscirebbe a vincere la Champions League soprattutto per la mancanza di campioni di questo calibro. Tali rumors potrebbero alimentare delle voci su un eventuale addio di Cristiano Ronaldo al termine della stagione.

Nel caso in cui il campione lusitano decidesse di lasciare la Juventus, non mancherebbero certo delle pretendenti per il suo cartellino. Intanto, la Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Il club bianconero è in trattativa con il Red Bull Salisburgo per l'acquisto di Erling Braut Haaland, talentuoso attaccante di soli diciannove anni, autore di una prima parte di stagione straordinaria.