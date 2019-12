Sono tanti i giocatori dell'Inter che hanno avuto un ottimo rendimento negli ultimi mesi, come testimonia il primato in classifica con quarantadue punti, alla pari con la Juventus. Tra questi c'è sicuramente Milan Skriniar che, nonostante qualche difficoltà di adattamento per il cambio di modulo e il passaggio alla difesa a tre, raramente ha offerto prestazioni al di sotto della sufficienza. Già negli scorsi anni era sempre stato uno dei migliori e per questo motivo non mancherebbero i top club interessati a lui.

Ultimo in ordine di tempo sarebbe il Real Madrid, in cerca di un rinforzo nel reparto arretrato.

Il Real Madrid punta Skriniar

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar per la prossima estate. I Blancos sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato visto che Sergio Ramos non è più giovanissimo e Varane ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico. E il centrale slovacco dell'Inter rappresenterebbe l'ideale visto che in una difesa a quattro ha dimostrato di avere il potenziale per essere uno dei migliori interpreti al mondo di quel ruolo.

Inter che, comunque, non lascerà partire tanto facilmente Skriniar, acquistato nell'estate del 2017 dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni. Inoltre l'estate scorsa è arrivato il rinnovo di contratto con il prolungamento fino a giugno 2023 e un cospicuo aumento dell'ingaggio con premio al momento della firma. Lo slovacco, inoltre, pur di arrivare alla firma ha deciso di separarsi dal suo storico agente che, invece, premeva per una cessione ad uno dei top club interessati a lui. Oltre al Real Madrid, infatti, si era già parlato dei sondaggi e di offerte provenienti da Barcellona, Manchester City e Manchester United.

La trattativa

Real Madrid che, nonostante il muro dell'Inter, farà il possibile per cercare di strappare Milan Skriniar alla società nerazzurra.

I blancos sarebbero pronti a fare un'offerta importante per il centrale slovacco. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Desmarque, il patron del club spagnolo, Florentino Perez, sarebbe pronto a mettere sul piatto quaranta milioni di euro più il cartellino di Brahim Diaz, fantasista spagnolo in grado di giocare anche sugli esterni, classe 1999.

Una proposta complessiva, dunque, da circa sessanta milioni di euro che difficilmente farà barcollare le certezze del club nerazzurro che per sedersi al tavolo delle trattative accetterà di discutere solo per proposte a partire dai settanta-ottanta milioni di euro. In caso contrario Skriniar sarà considerato incedibile come successo in questi anni.