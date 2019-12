Dopo l'anticipo di Serie A disputato mercoledì 18 dicembre contro la Sampdoria, la Juventus è volata a Riyad dove affronterà domenica 22 dicembre alle 17:45 ora italiana la Lazio nella finale di Supercoppa Italiana. Oltre che di calcio giocato però, continuano ad arrivare numerose indiscrezioni di mercato, sia in tema cessioni che sul fronte acquisti. E a tal riguardo arriva una clamorosa voce di mercato lanciata dalla nota emittente televisiva Telelombardia: anche i bianconeri starebbero seguendo l'evoluzione della situazione di Vidal al Barcellona.

Non ci sarebbe solo l'Inter quindi sul centrocampista cileno che potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato per il Calciomercato invernale, anche perchè oramai non è considerato un titolare dal tecnico del Barcellona Valverde. Il recente litigio del cileno con l'allenatore prima del 'Clasico' testimonia inoltre come i rapporti siano sicuramente tesi fra il giocatore e la guida tecnica del Barcellona, motivazione ulteriore per cui il cileno potrebbe decidere di lasciare la Spagna.

L'ostacolo principale potrebbe essere la valutazione di mercato stabilita dal Barcellona, circa 25 milioni di euro.

Juventus pronta a sfidare l'Inter per Vidal

Secondo Telelombardia, anche la Juventus si è aggiunta alla lista delle pretendenti per Arturo Vidal e sarebbe pronta a sfidare l'Inter, da tempo sul giocatore. Sia Marotta che Conte non hanno mai nascosto il gradimento nei confronti del centrocampista cileno, che ha un contratto con il Barcellona fino a giugno 2021. Difficile però che Juventus o Inter possano decidere di investire 25 milioni di euro per un giocatore che nel 2020 compirà 33 anni: più probabile invece il loro inserimento qualora il Barcellona decidesse di lasciarlo partire in prestito. Sul fronte Juventus però rimane la necessità di alleggerire la rosa prima di pensare ad acquistare nuovi giocatori.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus dovrà pensare a cedere gli esuberi: sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino a gennaio. Mario Mandzukic, Emre Can, Mattia Perin e Marco Pjaca sono i principali indiziati a partire: i primi due potrebbero andare a titolo definitivo mentre per i restanti è possibile un prestito per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni della scorsa stagione e allo stesso tempo per rivalutare il loro prezzo di mercato. Proprio le cessione di Emre Can potrebbe favorire l'arrivo di un nuovo centrocampista: Vidal è uno dei candidati ma si parla anche di un possibile interesse della Juventus per Ivan Rakitic, centrocampista croato compagno di squadra di Arturo Vidal.