Sono giorni molto importanti per l'Inter in vista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri saranno sicuri protagonisti vista l'esigenza di rinforzare una rosa martoriata dagli infortuni in questa prima parte della stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha più volte dichiarato che si farà il possibile per assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, cercando di cogliere le occasioni che il mercato darà. Il reparto che sarà sicuramente rinforzato è quello di centrocampo visti gli infortuni subiti da Vecino, Gagliardini, Sensi e Barella nella prima parte della stagione (attualmente è ai box ancora Barella, con Gagliardini e Sensi rientrati nella gara di oggi contro il Genoa, ndr).

Conte vuole Kulusevski

In settimana si è tenuta la classica cena prima di Natale, in cui la squadra si è riunita insieme a tutta la dirigenza. Ha fatto molto discutere il discorso del presidente, Steven Zhang, che ha sottolineato ancora una volta come ci sia l'intenzione di tornare ai vertici del calcio mondiale. Intenzione ribadita anche dal proprio tecnico, Antonio Conte.

I due erano seduti allo stesso tavolo e ne hanno approfittato per parlare proprio di mercato visto che mancano pochi giorni all'apertura della sessione invernale.

Al centro dei discorsi il rinforzo che dovrebbe arrivare soprattutto a centrocampo. E Conte, stando a quanto riportato da 'Sportmediaset', ne ha approfittato per ribadire al presidente nerazzurro la volontà di allenare sin da subito Dejan Kulusevski. Il fantasista svedese è in cima alla lista del club meneghino, ma l'affare non è semplice visto che il Parma non vorrebbe privarsene a stagione in corso. Conte, però, lo vorrebbe subito in quanto rappresenterebbe una variante tattica importante, essendo il classe 2000 in grado di giocare in più reparti. Con i gialloblu, infatti, il giocatore ha dimostrato di poter fare la differenza sia come esterno d'attacco, sia come seconda punta e sia come mezzala.

La richiesta dell'Atalanta per Kulusevski

L'Inter sta parlando di Kulusevski con l'Atalanta, proprietaria del suo cartellino, da qualche settimana.

I discorsi sono ben avviati per giugno ma, come detto, Conte vorrebbe ai suoi servizi lo svedese sin da subito. La valutazione si aggira intorno ai quaranta milioni di euro, ma nell'affare potrebbe entrare anche una contropartita tecnica. Il nome più caldo sarebbe quello di Matteo Politano, ormai ai margini degli schemi di Antonio Conte. Da vincere c'è la resistenza del Parma e non solo, visto che anche il classe 2000 sembrerebbe intenzionato a concludere la stagione in gialloblu prima del grande salto.

La trattativa per il fantasista scinde da quella che invece potrebbe portare a Milano Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è in rotta con il Barcellona, soprattutto dopo l'esclusione dal primo minuto con il Real Madrid ma l'ex Juve potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto.

Sono questi, comunque, i nomi caldi in entrata per l'Inter e per il suo centrocampo.