L'Inter è già molto attiva sul mercato in vista della prossima sessione, a gennaio. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte e vogliono farlo nel minor tempo possibile. Il club meneghino, anzi, vorrebbe cercare di regalare al proprio tecnico la maggior parte dei rinforzi richiesti già entro la prima metà di gennaio. L'obiettivo principale resta almeno un centrocampista (se non due). I problemi fisici accusati dai vari Vecino, Gagliardini, Sensi e Barella, in questa prima parte della stagione, hanno acceso la spia dell'emergenza.

Per questo motivo Marotta accontenterà il proprio allenatore e nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata importante nella pista che porta a Dejan Kulusevski con Percassi che avrebbe dato il via libera alla cessione.

L'Inter accelera per Kulusevski

Visto lo stallo per Arturo Vidal, con il Barcellona non ancora convinto di cedere il cileno in prestito, l'Inter avrebbe accelerato per arrivare sin da subito a Dejan Kulusevski. Il fantasista svedese è esploso in questa stagione al Parma dimostrando di poter giocare in più ruoli.

Inizialmente, infatti, il tecnico D'Aversa sembrava convinto nello schierarlo da esterno d'attacco per poi utilizzarlo come mezzala o come trequartista. Ed è proprio la duttilità la caratteristica principale che ha colpito Antonio Conte che così potrebbe disporre di una pedina che gli permetterebbe di variare schieramento tattico anche a partita in corso senza fare cambi.

Senza dimenticare la personalità mostrata dallo stesso giocatore nonostante la giovanissima età, essendo un classe 2000. Lo score è già importante visto che Kulusesvki ha realizzato quattro reti e collezionato sei assist nelle prime sedici giornate di campionato. Nell'ultima gara contro il Napoli la consacrazione definitiva con il gol dell'1-0, dove ha lasciato in progressione sul posto Koulibaly, e l'assist per il 2-1 di Gervinho.

Atalanta verso l'ok

Il cartellino di Dejan Kulusevski è di proprietà dell'Atalanta che la scorsa estate l'ha ceduto in prestito al Parma. E, stando a quanto riportato da Sportmediaset, Percassi avrebbe dato il proprio ok alla cessione già a gennaio dello svedese anche in virtù degli ottimi rapporti con Zhang. L'affare potrebbe andare in porto con la cessione alla Dea di Matteo Politano, che non rientra nei piani di Antonio Conte, più un piccolo conguaglio economico. Non è escluso uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto fissato per giugno 2021 per entrambi i giocatori. Conte che, intanto, sta facendo pressione sui suoi amici D'Aversa e Faggiano, rispettivamente tecnico e direttore sportivo del Parma. Ai ducali, nel caso in cui dovessero lasciar partire Kulusevski, potrebbe finire Musa Barrow in prestito.