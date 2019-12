L'Inter ha chiuso l'anno solare nel miglior modo possibile. Nonostante qualche assenza importante e qualche giocatore non al top della forma, i nerazzurri hanno battuto in scioltezza il Genoa ieri allo stadio Meazza, imponendosi per 4-0 con la doppietta di Lukaku e le reti di Gagliardini e Sebastiano Esposito, al suo primo gol in Serie A. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di tornare in vetta alla classifica, agganciando la Juventus a quarantadue punti. Gara che ha visto proprio Lukaku come assoluto protagonista, il migliore in campo.

Ennesima prestazione da incorniciare per dimenticare Mauro Icardi, che, comunque, al Paris Saint Germain sta facendo bene.

Insulti a Icardi

La prestazione di Romelu Lukaku di ieri contro il Genoa ha dimostrato ancora una volta come l'Inter abbia avuto ragione la scorsa estate, facendo uno sforzo notevole per accontentare il proprio tecnico, Antonio Conte, che lo ha richiesto con grande forza. I nerazzurri, d'altronde, per convincere il Manchester United, hanno investito sessantacinque milioni di euro più bonus, facendo del belga l'acquisto più costoso della storia del club.

Non solo, visto che Big Rom è arrivato anche per sostituire Mauro Icardi, messo ai margini della rosa dall'inizio del ritiro e ceduto in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain. La frattura che si era creata, non solo con lo spogliatoio ma anche con il pubblico, era divenuta ormai insanabile. La dimostrazione si è avuta anche ieri, quando al gol del 4-0 di Lukaku il cuore del tifo nerazzurro, la Curva Nord ha cominciato ad intonare cori contro l'ex capitano e sua moglie, Wanda Nara. In particolar modo un coro è stato evidenziato più degli altri: "Icardi uomo di ....".

Il Psg vuole riscattarlo

Mauro Icardi, intanto, sembra aver conquistato il Paris Saint Germain e i suoi tifosi. Il centravanti argentino continua a segnare e anche ieri ha inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori contro l'Amiens, arrivando a quota nove reti in undici partite di Ligue 1, mentre in Champions League sono cinque i gol messi a segno in sei partite.

Il club francese sembra essersi convinto di Icardi e sarebbe pronto ad esercitare il diritto di riscatto, fissato a settanta milioni di euro. Cifra imponente, che permetterebbe all'Inter di realizzare una plusvalenza mostruosa essendo l'ex capitano iscritto a bilancio quasi a zero. Molto dipenderà anche dalla volontà del centravanti argentino. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato della possibilità, da parte della moglie e agente, Wanda Nara, di voler tornare in Italia sperando in una proposta da parte di un club ancora più blasonato, come la Juventus, senza, per altro, escludere l'opzione Real Madrid.