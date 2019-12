L'arrivo di Cristiano Ronaldo, oltre ad accrescere il valore commerciale del brand Juventus, ha evidentemente alzato il livello di competitività anche nella rosa bianconera. Come è noto infatti il portoghese è un esempio dal punto di vista sportivo non solo per le sue capacità tecniche ma anche per il modo in cui cura il suo fisico per essere sempre al top sul campo da gioco. A tal riguardo è stato l'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia a raccontare un episodio interessante accaduto la scorsa stagione, nella prima parte della stagione (il marocchino ha poi lasciato la Juventus durante il Calciomercato invernale).

In occasione del match di campionato contro l'Atalanta a Bergamo, sia Benatia che Cristiano Ronaldo vennero sostituiti dall'allora tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, perché tre giorni dopo i bianconeri avrebbero dovuto affrontare un'altra partita. Sul pullman Cristiano Ronaldo inviò un messaggio a Benatia per invitarlo ad allenarsi una volta ritornati a Torino, verso le 23.

'Ho pensato non fosse normale'

Cristiano Ronaldo invitò Benatia ad allenarsi con lui visto che entrambi erano stati sostituiti durante la partita.

Come sottolineato da Benatia a RMC Sport, il dialogo partì sul pullman sulla via di ritorno per Torino. Il portoghese chiese a Benatia se avesse da fare una volta ritornati a casa, e alla richiesta del marocchino di spiegare il motivo di quella domanda, il portoghese sorprendentemente rispose che si sarebbe allenato dopo le 23, in quanto aveva sudato poco durante la partita. Benatia ha dichiarato che il suo primo pensiero fu quello che "Cristiano Ronaldo non fosse normale" ma dopo essersi allenato ed aver giocato con il portoghese, sentirebbe ancora più rispetto in quanto "Ha sacrificato tutta la sua vita per il calcio". Oltre all'impegno che metteva negli allenamenti con la Juventus (che di per sé è una società che ha già una mentalità vincente), ciò che ha sorpreso Benatia riguardo Cristiano Ronaldo era anche la sessione extra prima degli allenamenti della squadra, "tanto lavoro esplosivo, con elastici, pesi e quant'altro."

La stagione di Cristiano Ronaldo

Un'attenzione importante al lavoro che si sposa a pieno con la mentalità di una società come la Juventus, da sempre fiore all'occhiello in quanto a professionalità e programmazione.

Dopo un inizio di stagione difficoltoso (dovuto anche ad un problema al ginocchio che lo ha condizionato), il portoghese sta dimostrando di essere ancora decisivo con la Juventus. Gol contro il Bayer Leverkusen in Champions League, doppietta contro l'Udinese in Serie A sono la conferma di una forma ottimale per il giocatore, pronto ad essere protagonista nelle ultime due partite della stagione: il match di mercoledì 18 dicembre alle ore 19:00 contro la Sampdoria e la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio prevista per domenica 22 dicembre alle 17:30 ora italiana a Riad.