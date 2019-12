Doppio obbiettivo per il Lecce nella sfida di domenica 22 dicembre contro il Bologna: sfatare il tabù della vittoria in casa e ricominciare a correre verso la salvezza. Liverani sorride per i rientri di Mancosu e Falco che gli daranno la possibilità di scegliere l’attacco come non succedeva da tempo. I salentini arrivano alla sfida dopo il pareggio rocambolesco con il Genoa e la brutta sconfitta 3-0 a Brescia. Un doppio scontro salvezza che non ha girato per il verso giusto ma che non ha fatto sprofondare la squadra.

I giallorossi al momento sono infatti quindicesimi con 15 punti, a due lunghezze dalla zona retrocessione.

Serve però un cambio di passo per allontanare lo spettro della serie B soprattutto in casa. Il Lecce è infatti l’unica squadra in Serie A a non aver vinto nemmeno una gara tra le mura amiche. Per ora solo tre pareggi al Via del Mare e quattro sconfitte, il peggiore ruolino interno dell’intero campionato insieme al Brescia. Per fortuna Liverani ha trovato la chiave per scardinare gli stadi avversari, in trasferta la sua squadra ha infatti già incamerato 11 punti con ben tre successi esterni.

Lecce, Mancosu in ballottaggio contro il Bologna

Lecce-Bologna è così l’ultima possibilità per invertire la tendenza in casa per i salentini in questo 2019. Tante le buone notizie che arrivano in questo inizio di settimana. La prima riguarda Mancosu che già da ieri è tornato in gruppo e quindi tornerà a disposizione. Il capitano e cardine della manovra leccese tornerà quindi in campo dopo un mese di stop a causa di un problema muscolare. In totale ha saltato le gare con Cagliari, Fiorentina, Genoa e Brescia. La sua assenza è stata pesante soprattutto in termini di gol perché il trequartista nelle dodici gare giocate in precedenza era andato a segno ben 5 volte. Insomma un trascinatore che rientra e Liverani non può fare altro che sorridere, anche se ancora non è convinto di schierarlo titolare.

Un mese di assenza forzata si fa sentire nelle gambe e quindi è probabile che alla fine il Lecce scelga di far partire Mancosu dalla panchina contro il Bologna.

Vista la qualità, il carisma e l’importanza però il trequartista non può essere escluso a priori. Così per il posto alle spalle delle due punte il capitano è in ballottaggio con Shakov, il favorito, e Farias. Il tridente stretto di Liverani è tutto in costruzione, perché rientra anche Falco che si giocherà la maglia da titolare per il posto da seconda punta con Farias. La qualità torna così al centro della scena, proprio come vuole Liverani che ha costruito questa squadra proprio per essere propositiva. Un bellissimo progetto che però senza alcuni giocatori ha rischiato di naufragare negli ultimi tempi.

Lapadula squalificato: il Lecce punta su Babacar o La Mantia

Nel reparto offensivo del Lecce anche la terza maglia è da assegnare.

Fuori dalla lotta Lapadula, ancora squalificato, il favorito sembra essere Babacar. L’ex Sassuolo doveva essere il grande colpo dell’estate del salentini ma ancora non è riuscito a esprimersi ai massimi livelli. A dimostrarlo ci sono i numeri, una sola rete in campionato in questa stagione. Così Liverani sta meditando se inserire al suo posto La Mantia. Insomma la grande abbondanza in attacco al Via del Mare si traduce in tanti ballottaggi.

Buone notizie anche in difesa dove torna Lucioni, lui sì sicuro titolare, insieme a Rispoli, Rossettini e Calderoni. Scelte fatte a centrocampo dove Tahctsidis viene confermato come regista mentre Petriccione e Tabanelli saranno i suoi scudieri.

Dall’altra parte della barricata Mihajlovic dovrà rinunciare a Danilo, squalificato, e a Dijks e Krejci squalificati. In dubbio la presenza di Dzemaili. Domenica alle 15 Lecce-Bologna vale tantissimo in termini di classifica e non solo, i padroni di casa devono riconquistare il Via del Mare.