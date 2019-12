La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, non tanto negli acquisti ma soprattutto nel piazzare alcuni esuberi della rosa bianconera. Come ribadito più volte dal direttore sportivo Fabio Paratici, la Juventus ha un parco giocatori che soddisfa staff tecnico e dirigenza e quindi non dovrebbero essere previsti clamorosi colpi di scena sugli acquisti. Riguardo invece le cessioni, sono quattro i giocatori che potrebbero lasciare Torino durante il calciomercato invernale: il portiere Mattia Perin, il centrocampista Emre Can e le punte Marco Pjaca e Mario Mandzukic.

Le partenze più remunerative dovrebbero essere quelle del nazionale tedesco e del vice campione del mondo con la nazionale croata: Emre Can, infatti, ha molto mercato a livello europeo con la Juventus che lo valuta almeno 35-40 milioni di euro, piace in particolar modo a Borussia Dortmund e a Paris Saint Germain. Diversa invece la situazione di Mandzukic, che in estate ha rifiutato diverse offerte perché non convinto delle destinazioni proposte dalla Juventus. Per il croato si potrebbe riaprire la possibilità Qatar, con diverse società pronte ad investire circa 10 milioni di euro per il suo cartellino ed ad offrire un ricco contratto alla punta bianconera.

Juventus, anche De Sciglio e Rugani non sono sicuri di restare

Abbiamo parlato di possibili cessioni a titolo definitivo come quelle di Emre Can e Mandzukic, potrebbe invece svilupparsi un trasferimento in prestito sia per Perin che per Pjaca.

Il portiere ex Genoa potrebbe clamorosamente ritornare alla società che lo ha lanciato nel calcio che conta, una cessione temporanea vantaggiosa per la Juventus in quanto il Genoa potrebbe rivalutare il valore del mercato dell'ex nazionale italiano, inevitabilmente diminuito dopo l'infortunio subito alla spalla. Riguardo invece a Pjaca, negli ultimi giorni si è parlato di una sua possibile cessione in prestito al Brescia, una sorta di anticipo da parte della Juventus per poter poi arrivare in estate al centrocampista della società lombarda Sandro Tonali.

Sul nazionale italiano ci sarebbe però anche la concorrenza dell'Inter, che potrebbe investire su diversi nazionali italiani in estate.

Sempre in tema cessioni si è parlato anche di una possibile partenza di De Sciglio e di Rugani: il terzino è seguito dal Paris Saint Germain mentre Rugani, con la definitiva affermazione di Demiral, potrebbe vedere ancor più ridotte le possibilità di impiego nella Juventus. Considerando che Chiellini dovrebbe rientrare tra fine febbraio e inizio marzo, non è quindi esclusa una partenza di Rugani nel mese di gennaio.