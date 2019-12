Questa sera, lunedì 2 dicembre, in diretta tv dalle ore 20:05 sul Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, dal Teatro Chatelet di Parigi la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2019. Sono 30 i calciatori in concorso per il premio individuale più ambito: in pole, secondo le previsioni e le quote dei book, il centrale del Liverpool Virgil van Dijk (l’ultimo Pallone d’Oro a un difensore è stato assegnato a Fabio Cannavaro nel 2006) e il solito Leo Messi.

In seconda fila, però entrambi distanti dai favoritissimi appena citati, principali outsider della serata sono considerati il portiere dei Reds Alisson e il bianconero Cristiano Ronaldo, quest’ultimo a Parigi anche in rappresentanza della Serie A insieme al compagno di squadra de Ligt e Koulibaly del Napoli.

Ma nessun calciatore italiano è presente nell’elenco dei 30 stilato dalla rivista sportiva francese France Football, ideatrice e organizzatrice dell’evento dal 1956.

Il programma della serata

La classifica sarà ovviamente svelata in ordine decrescente fino a conoscere il nome del successore di Modric. Nel corso della stessa serata saranno inoltre assegnati anche i nuovi premi recentemente istituiti da France Football: il trofeo Kopa al miglior calciatore under 21, entrato in scena dallo scorso anno con vittoria di Kylian Mbappé, e il trofeo Yashin chiaramente rivolto al miglior portiere della stagione che fa il suo ingresso da questa edizione.

A Parigi sarà assegnato anche il secondo Pallone d’Oro femminile della storia dopo il trionfo di Ada Hegerberg nell'edizione inaugurale di dodici mesi fa. La norvegese attaccante del Lione campione d’Europa da tre edizioni consecutive è nuovamente in lista per il premio, ma la favorita numero uno di oggi è Megan Rapinoe, stella degli Stati Uniti campioni del mondo.

La lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro

Per la prima volta dall’istituzione del ‘Ballon d'Or’ nell’elenco dei candidati non sarà presente il vincitore dell’ultima edizione (Luka Modric).

Il campionato più rappresentato è la Premier League con la metà dei 30 in corsa e il club che in assoluto presenta più giocatori (7) è il Liverpool campione d’Europa: Alexander-Arnold, Alisson, Firmino, Wijnaldum, Mané, Salah, van Dijk. Segue il Manchester City (5): Aguero, Bernardo Silva, de Bruyne, Mahrez, Sterling. Dal Tottenham in lista Lloris e Heung-min, dall’Arsenal Aubameyang.

Dalla Liga, presenti alla serata parigina de Jong, Griezmann, Messi, ter Stegen (Barcellona), Benzema, Hazard (Real Madrid) e Joao Felix (Atletico).

La Ligue 1, invece, è ovviamente rappresentata dal Paris Saint-Germain con Marquinhos e Mbappé; due candidati anche dall’Eredivisie, Tadic e van de Beek dell’Ajax, uno solo dalla Bundesliga, Lewandowski (Bayern Monaco). Già citati in apertura, Cristiano Ronaldo e de Ligt della Juventus e Koulibaly del Napoli dal campionato di Serie A. Infine, con cinque nomi in lista il Paese più rappresentato è Olanda: de Jong, de Ligt, van de Beek, van Dijk e Wijnaldum.