Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Mathijs de Ligt, talentuoso difensore centrale olandese acquistato dal club bianconero nell'ultima sessione di calciomercato estivo. Il giovanissimo giocatore ha passato un inizio di stagione assai tribolato, come dimostrano i numerosi errori commessi in alcune partite di campionato disputate. Purtroppo, de Ligt si è messo in mostra per i calci di rigore procurati a causa dei suoi falli di mano e per questo è stato notevolmente criticato dai tifosi bianconeri.

Gran parte dei supporter della Juventus, infatti, non sono riusciti a tollerare il fatto che un giocatore pagato ben settantacinque milioni di euro abbia commesso degli errori così grossolani. Nelle ultime partite, però, de Ligt sembra essere tornato ai suoi livelli. L'ex calciatore dell'Ajax ha disputato due grandissime partite contro l'Atalanta e l'Atletico Madrid, risultando in entrambe il migliore in campo. Le sue ottime prestazioni non sono passate di certo inosservate, tanto che che il Real Madrid lo starebbe monitorando con grandissima attenzione.

Mercato Juventus, possibile assalto del Real Madrid a de Ligt

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Diario Gol", de Ligt avrebbe chiuso le porte al Barcellona e al Paris Saint Germain, ma le avrebbe tenute aperte ad un possibile assalto del Real Madrid. La dirigenza delle Merengues, infatti, lo riterrebbe l'erede ideale di Sergio Ramos e potrebbe mettere sul piatto ben centoventi milioni di euro nella prossima sessione di calciomercato estivo. Pare comunque quasi impossibile che la Juventus decida di cedere il giocatore olandese, che è stato acquistato la scorsa estate proprio per rinforzare il reparto arretrato per i prossimi anni.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, arrivano aggiornamenti anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Stando a quanto riporta "Leggo", infatti, Emre Can sarebbe finito nel mirino del Milan, che sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima sessione di calciomercato invernale. L'operazione potrebbe andare in porto, dal momento che la Juventus ha assolutamente bisogno di sfoltire la rosa. Non si esclude anche l'ipotesi del prestito. Il club rossonero, poi, avrebbe fatto anche un sondaggio sia per Daniele Rugani che per Merih Demiral.

Entrambi i difensori centrali sono da tempo nel mirino del club rossonero, che ha certamente bisogno di un rinforzo nel reparto arretrato, visti i pessimi risultati ottenuti finora.