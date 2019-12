Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso ad allenarsi dopo una settimana di vacanza. I bianconeri si sono goduti un piccolo periodo di relax e da oggi hanno ripreso a faticare agli ordini di Maurizio Sarri. I giocatori sono tornati belli riposati e adesso sono pronti per la seconda parte di stagione. Infatti, per la Juve da lunedì 6 gennaio scatterà un periodo ricco di impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Non ha preso parte alla seduta odierna Douglas Costa che ha goduto di un ulteriore giorno di riposo, e tornerà a Torino nella giornata di martedì.

Adesso, lo staff bianconero avrà a disposizione alcuni giorni in cui potrà lavorare con grande calma, con Maurizio Sarri che cercherà di correggere gli errori che la squadra ha commesso soprattutto nella sfida contro la Lazio. In questa settimana, il tecnico valuterà le varie opzioni di formazione e sarà interessante capire se punterà ,anche contro il Cagliari, sul tridente pesante oppure se tornerà ad una soluzione un po' più conservativa.

La Juve riprende a faticare

Questo pomeriggio, si sono riaperti i cancelli della Continassa e i calciatori della Juve hanno ripreso la preparazione dopo le vacanze di Natale.

La squadra ha così cominciato a mettere nel mirino la gara contro il Cagliari. Per questa sfida, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano non salterà solo la sfida di lunedì prossimo, ma sarà assente anche contro la Roma e contro il Parma poiché gli sono state inflitte tre giornate di squalifica. Dunque, in questi giorni, Maurizio Sarri dovrà decidere con chi sostituirlo: l'opzione più probabile sembra essere Adrien Rabiot, ma non sono da scartare nemmeno le ipotesi Emre Can e Aaron Ramsey. Gli altri grandi nodi di formazione riguardano la difesa e l'attacco. Infatti, resta da capire se al fianco di Leonardo Bonucci sarà confermato Merih Demiral oppure se ci sarà il ritorno di Matthijs de Ligt. Invece, in attacco resta da capire se il tecnico della Juve confermerà il trio formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, oppure se uno dei due argentini si accomoderà in panchina per far spazio ad uno fra Federico Bernardeschi o Aaron Ramsey.

Ovviamente, Sarri avrà ancora molti giorni per risolvere questi dubbi di formazione e sfrutterà al meglio i prossimi allenamenti per valutare lo stato di forma dei suoi ragazzi.

Capodanno di lavoro

Da oggi, la Juve ha ripreso gli allenamenti e adesso per i bianconeri non dovrebbero più esserci pause. In particolare, la squadra lavorerà anche martedì 31 dicembre visto che è in programma una seduta mattutina. Dunque, sarà un Capodanno di lavoro per la Juventus che proseguirà la preparazione per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. Questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti non c'era Douglas Costa che ha usufruito di un altro giorno di permesso. Il brasiliano è atteso martedì pomeriggio a Torino.