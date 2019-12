La Juventus si sta godendo le vacanze e solo nei prossimi giorni la squadra tornerà alla Continassa per allenarsi. Infatti la ripresa delle sedute è fissata per il pomeriggio di lunedì 30 dicembre.

Ma c'è un giocatore bianconero che ha deciso di terminare in anticipo le sue vacanze, si tratta di Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino, secondo Tuttosport, nella giornata di ieri venerdì 27 dicembre, era già alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Il Capitano della Juventus sta lavorando intensamente per riprendersi dalla rottura del crociato.

Chiellini punta la Champions

A fine agosto, Giorgio Chiellini si è procurato la rottura del legamento crociato. Il numero 3 juventino, subito dopo l'infortunio, è stato operato e ha immediatamente iniziato la riabilitazione.

Fin dall'inizio l'obiettivo di Chiellini è stato uno, ovvero rientrare per fine febbraio o per i primi di marzo. Il Capitano della Juve vuole essere a disposizione per gli ottavi di finale di Champions League e per rispettare questa tabella di marcia, il difensore toscano ha deciso di dimezzarsi le vacanze.

Chiellini, subito dopo la Supercoppa, è rientrato a Torino insieme ai compagni di squadra e poi si è diretto nella sua Livorno per festeggiare il Natale.

Ma le vacanze del numero 3 juventino sono durate appena tre giorni, visto che il 27 dicembre il Capitano bianconero era già alla Continassa. Ieri, Chiellini ha varcato i cancelli della Continassa per riprendere a lavorare. Adesso il difensore livornese aspetterà i compagni che rientreranno al JTC nella giornata di lunedì.

Duello De Ligt - Demiral

Subito dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi a Matthijs De Ligt. L'olandese ha immediatamente raccolto l'eredità del Capitano bianconero e in questa prima parte di stagione, è toccato a lui affiancare Leonardo Bonucci al centro della difesa. Ma nelle ultime partite qualcosa è cambiato e Sarri ha deciso di mettere in panchina Matthijs De Ligt, per fare spazio a Merih Demiral.

Dunque alla ripresa degli allenamenti i due difensori si daranno battaglia per conquistare una maglia da titolare nella gara del 6 gennaio contro il Cagliari. Demiral ha dimostrato che con il lavoro si possono sovvertire le gerarchie, ma di certo De Ligt non mollerà e farà di tutto per riprendersi il suo posto. In attesa ovviamente del ritorno di Giorgio Chiellini, che punta a tornare per la fase calda della stagione.

Di certo però, il rientro del Capitano della Juventus sarà graduale, anche perché dovrà ritrovare la condizione fisica. Ma quando riprenderà ad allenarsi con la squadra sarà davvero una buona notizia, perché con la sua esperienza potrà aiutare De Ligt e Demiral a crescere ulteriormente.