Ieri a Dubai, si è tenuta la cerimonia per l'assegnazione dei Globe Soccer Awards. Questi importanti riconoscimenti sono stati consegnati nelle mani dei più grandi campioni del mondo del calcio. Fra questi c'erano anche molti giocatori della Juventus e in particolari a ricevere il Globe Soccer Awards sono stati Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic. A CR7 è stato conferito il riconoscimento come miglior giocatore del 2019, mentre il numero 5 juventino è stato insignito del premio alla carriera. Al termine della cerimonia Miralem Pjanic ha parlato ai cronisti presenti all'evento che si è tenuto a Dubai e ha voluto fare un paragone tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri: "Sarri rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica".

Parla il regista della Juve

La Juventus, questo pomeriggio, riprenderà ad allenarsi per preparare la gara di lunedì 6 gennaio contro il Cagliari. I bianconeri probabilmente torneranno anche sulla sconfitta patita in Supercoppa. La Juve è abituata a vincere e la debacle contro la Lazio di certo non ha fatto piacere a tutto l'ambiente juventino. Della sconfitta di Riad ne ha parlato anche Miralem Pjanic ai margini della cerimonia dei Globe Soccer Awards: "Ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana", ha dichiarato il numero 5 bianconero che poi ha spiegato che la cosa più importante per la Juve deve essere quella di vincere dei trofei che poi è la cosa che la squadra ha fatto in tutti questi anni.

Infine, Miralem Pjanic ci ha tenuto a sottolineare che la Vecchia Signora in campionato avrà a che fare con avversarie piuttosto agguerrite e per vincere il titolo se la dovrà vedere contro Inter, Lazio e Roma.

Il sogno Champions

In queste settimane, la Juventus si concentrerà principalmente sul campionato e sulla Coppa Italia. Infatti, la Champions League riprenderà solo a febbraio e fino ad allora non si penserà alla doppia sfida contro il Lione. La coppa dalle grandi orecchie, però, resta il sogno della Juve che anche quest'anno tenterà di vincere questo trofeo che manca da troppi anni. I giocatori bianconeri non si nascondono e spesso sottolineano che questo è uno degli obiettivi principali della stagione. Anche Miralem Pjanic ne ha parlato a margine dei Globe Soccer Awards: "Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League".

Adesso, però, ci si dovrà rituffare sugli impegni più imminenti ovvero la gara contro il Cagliari di lunedì prossima. Per questa sfida Maurizio Sarri non potrà schierare Rodrigo Bentancur al fianco di Miralem Pjanic. Infatti, il numero 30 juventino è stato espulso in Supercoppa e gli sono state date tre giornate di squalifica. Dunque, la Juve dovrà fare a meno di lui anche contro la Roma e contro il Parma.