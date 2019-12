Per i tifosi del Genoa sarebbe semplicemente l'ennesima bufala di fine anno: le voci di una possibile cessione societaria non convincono, nessuno infatti sembra credere ai rumors di queste ultime ore. GenoaNews1893 ha rivelato l'esistenza di due soggetti interessati al Grifone, ma nessun nome in tal senso è ancora emerso.

Genoa, sarebbero arrivate a Villa Rostan delle manifestazioni di interesse

Sul web intanto stanno circolando con grande insistenza i due profili tracciati dal portale sportivo rossoblu.

Il primo profilo, considerato molto solido nel mercato americano, avrebbe semplicemente manifestato il proprio interesse, volto ad approfondire la situazione. Il secondo, invece, rappresenterebbe una pista italiana. "Un'altra soluzione - si legge su GenoaNews1893 - coinvolgerebbe soggetti noti con progetti importanti". Qualche tifoso spera che questa indiscrezione possa trasformarsi in qualcosa di concreto, in molti invece non sembrano dare alcun credito alla notizia. Troppe delusioni e promesse disattese in passato, con trattative tramontate sul più bello.

In tanti ricorderanno quando il presidente Enrico Preziosi, dopo aver conosciuto il manager Giulio Gallazzi, aveva dichiarato di aver ceduto il Genoa, ritenendo quell'intervista l'ultima della sua gestione rossoblu. Le cose poi si sono evolute in modo molto differente e ad oggi Enrico Preziosi è ancora saldamente al comando del Genoa. La tifoseria, quindi, esprime seri dubbi sulla reale intenzione del presidente di cedere il club e anche il portale GenoaNews1893 sottolinea la reazione tiepida del patron di fronte alle ultime proposte giunte a Villa Rostan. Eppure è possibile che qualcosa si stia muovendo ai vertici, malgrado l'assordante silenzio che comincia a preoccupare buona parte dei genoani.

Priorità al mercato

Per la cessione del Genoa non si vede nessuno alla luce del sole, un buon segno visto che Preziosi potrebbe indispettirsi non poco, considerata la grave situazione di classifica e i rapporti già molto tesi con la Gradinata Nord.

Adesso occorre pensare a risollevare il Grifone dall'ultimo posto della Serie A, anche perché l'eventuale retrocessione in B metterebbe a dura prova lo stato di salute del Genoa. Per evitare nuove tempeste la società si sta muovendo molto sul mercato e in queste ore Mattia Perin e Valon Behrami hanno effettuato le visite mediche. Il prossimo che potrebbe aggregarsi alla squadra e al nuovo tecnico Davide Nicola è Fabio Borini, attaccante ai margini del Milan in cerca di riscatto. C'è poi il ceco Krmencik del Viktoria Plzen, con cui si sta cercando una quadra sul prezzo. Il club proprietario del cartellino chiede sei milioni di euro, il Genoa spera di poter chiudere a cinque milioni.