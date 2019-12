La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale: oltre a lavorare sulle cessioni, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe puntellare l'organico a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. I ruoli che potrebbero avere bisogno di rinforzi sono quelli di esterno difensivo e di centrocampista. A proposito di terzini, manca un'alternativa sulla fascia sinistra ad Alex Sandro: in questa prima parte di stagione l'alternativa del nazionale brasiliano è stato Mattia De Sciglio, che si è disimpegnato molto bene nonostante sia un terzino destro di ruolo.

Non è escluso, però, che il classe 1992 possa lasciare Torino a gennaio: su di lui ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain, con il direttore tecnico della società francese Leonardo che lo vorrebbe come rinforzo nel calciomercato invernale. Ma nelle ultime ore la stampa italiana ha lanciato un'altra interessante indiscrezione che riguarda un possibile scambio fra Juventus e Napoli e che coinvolgerebbe proprio Mattia De Sciglio.

Juventus, possibile scambio De Sciglio-Hysaj con il Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus ed il Napoli potrebbero definire uno scambio di mercato che coinvolgerebbe due dei loro terzini non considerati titolari dai rispettivi allenatori.

Mattia De Sciglio potrebbe finire a Napoli, mentre Elseid Hysaj a Torino. Entrambi i terzini sono considerati dei rincalzi rispettivamente da Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso e lo scambio potrebbe essere utile ad entrambe le società. Proprio il terzino albanese è da sempre uno dei giocatori preferiti del tecnico toscano, che lo ha allenato all'Empoli e lo ha portato a Napoli quando venne nominato tecnico della squadra campana. Elseid Hysaj rappresenterebbe il terzino ideale per Sarri perché garantirebbe copertura alla fascia destra dando quindi maggior libertà alle fase offensiva di Alex Sandro. Inoltre, l'albanese può giocare anche come terzino sinistro, rappresentando quindi un'alternativa al nazionale brasiliano.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, De Sciglio è seguito anche dal Paris Saint Germain e la Juventus avrebbe rifiutato uno scambio alla pari con la società francese che avrebbe portato Meunier a Torino.

Il terzino italiano è valutato infatti circa 20 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione che il Napoli fa del terzino albanese Elseid Hysaj. Oltre a De Sciglio, a rischiare la cessione a gennaio sono anche Rugani e Emre Can: il difensore centrale piace in Premier League al Leicester, mentre il nazionale tedesco potrebbe finire al Paris Saint Germain. Si era parlato di un possibile scambio fra Juventus e PSG, con Emre Can a Parigi e Paredes a Torino ma il tedesco potrebbe in ogni caso lasciare i bianconeri con un'offerta cash vicina ai 30 milioni di euro.