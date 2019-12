In questa prima parte di stagione non sono mancati clamorosi colpi di scena sulle panchine europee: in Inghilterra ad esempio sono 'saltati' Emery all'Arsenal e Marcos Silva all'Everton mentre in Italia l'esonero più chiacchierato è quello che ha riguardato Ancelotti al Napoli, sostituito da Gattuso. Il tecnico emiliano potrebbe tornare ad allenare a breve, con l'intesa con l'Everton che sarebbe molto vicina. Anche in Germania abbiamo assistito ad un esonero importante, quello di Nico Kovac, ex allenatore del Bayern Monaco, sostituito dal 'traghettatore' Fink. Proprio la panchina bavarese potrebbe diventare la destinazione di uno dei tecnici più apprezzati a livello europeo.

Secondo calciomercato.com, Massimiliano Allegri potrebbe essere il prossimo tecnico della società bavarese, che garantirebbe al livornese la possibilità di vincere nell'immediato.

Allegri possibile candidato alla panchina del Bayern Monaco

Come scrive il noto sito calciomercato.com, ci sarebbe anche il Bayern Monaco come possibile destinazione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il tecnico livornese ha di recente ammesso che è pronto a tornare ma dalla stagione 2020-2021, dichiarando anche che sta imparando l'inglese anche per eventuale futuro professionale in Premier League.

Come dicevamo, la società bavarese sembrerebbe quella più sicura a cambiare guida tecnica la prossima stagione, essendosi affidata ad un traghettatore. Da non escludere però la possibilità Paris Saint Germain, con Thomas Tuchel che non sembrerebbe saldo sulla panchina francese. In Inghilterra invece sia Liverpool che Manchester City hanno confermato rispettivamente Klopp e Guardiola, l'unica possibilità concreta per la prossima stagione potrebbe essere l'Arsenal, attualmente affidata a Ljungberg.

L'anno di riposo di Allegri

Quello che è certo è che Massimiliano Allegri resterà fermo in questa stagione, come dichiarato in una recente intervista, dove ha anche sottolineato che vuole godersi la famiglia. Nel frattempo sta studiando l'inglese ed ha partecipato recentemente anche alla festa dei 120 anni del Milan. I trionfi degli ultimi anni alla Juventus lo hanno portato a diventare uno dei tecnici più apprezzati a livello europeo ed è entrato infatti nella storia della Juventus grazie ai cinque scudetti consecutivi conquistati sotto la sua gestione.

Il recente incontro con il presidente Agnelli avvenuto a Torino ha alimentato indiscrezioni di mercato ma arrivano conferme sul fatto che i due siano diventati buoni amici dopo i tanti anni di Allegri alla Juventus e che quindi la chiacchierata fra i due non aveva motivazioni professionali.