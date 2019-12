Questa sera, la Juventus sarà impegnata alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen. Questa sfida per i bianconeri non è particolarmente importante poiché la squadra di Maurizio Sarri ha già raggiunto la qualificazione come prima nel girone. Di certo però, la Juve non vorrà fare figuracce e per questo motivo, il tecnico cercherà di schierare la miglior formazione possibile al netto degli infortuni. Dunque, i bianconeri presenteranno alcune novità soprattutto in difesa e a centrocampo. Al momento, però, ci sono ancora dei dubbi visto che Maurizio Sarri, in queste ore, deciderà se far riposare oppure no Leonardo Bonucci.

Il numero 19 juventino, fino ad ora, ha sempre giocato e perciò la partita di stasera potrebbe essere la giusta occasione per farlo rifiatare. Il dubbio verrà comunque risolto solo nelle prossime ore. Se Leonardo Bonucci dovesse riposare al fianco di Daniele Rugani potrebbe giocare Merih Demiral.

Sarri farà un po' di turnover

Questa sera, Maurizio Sarri farà un po' di turnover contro il Bayer Leverkusen anche perché ha diverse assenze a causa degli infortuni. I cambi, contro i tedeschi, riguarderanno tutti i reparti e infatti, in porta toccherà a Gianluigi Buffon che concederà un turno di riposo a Wojciech Szczesny.

Davanti a lui dovrebbe agire la linea a quattro formata da Danilo, Daniele Rugani, Merih Demiral e Mattia De Sciglio. Il brasiliano e il numero 28 juventino non sono certi del posto poiché non è escluso che al loro posto giochino Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. Il colombiano, però, potrebbe agire anche da mezzala. Cuadrado, comunque, sarà certamente titolare visto che in campionato contro l'Udinese sarà squalificato. A centrocampo, invece, la certezza sarà Miralem Pjanic che così come il colombiano non sarà a disposizione per la sfida di domenica.

Con il numero 5 juventino, questa sera, dovrebbero agire Adrien Rabiot e Blaise Matuidi.

In attacco si rivedrà Higuain

Questa sera, contro il Bayer Leverkusen, Maurizio Sarri farà qualche cambio anche in attacco. A guidare il reparto offensivo dei bianconeri ci sarà Cristiano Ronaldo che cercherà di ritrovare il gol anche in Europa. Al suo fianco, alla BayArena, ci sarà con ogni probabilità Gonzalo Higuain. Mentre Paulo Dybala riposerà. Come trequartista, invece, sarà confermato Federico Bernardeschi. Tutti i dubbi di formazione, Maurizio Sarri li risolverà dopo le 18:30 ovvero quando la squadra farà la riunione tecnica.

In questa occasione, l'allenatore della Juve dirà ai suoi ragazzi chi giocherà dal primo minuto contro il Bayer Leverkusen.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain.