La Juventus, grazie alla vittoria contro l'Udinese nell'ultima giornata di campionato e complice il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina, si è riportata in testa alla classifica proprio insieme alla squadra allenata da Antonio Conte. I primi 60 minuti disputati dai bianconeri contro la squadra friulana hanno messo in evidenza tutta la qualità della rosa bianconera, che poteva segnare molto di più dei 'soli' tre gol realizzati. Nonostante quindi i bianconeri abbiano riagganciato la vetta della classifica, alcuni addetti ai lavori sono convinti del fatto che l'Inter abbia più possibilità di vincere il campionato in questa stagione rispetto alla squadra di Maurizio Sarri. A sostenerlo è soprattutto Antonio Cassano, ex giocatore dell'Inter e attuale commentatore televisivo nella trasmissione televisiva 'Tiki Taka'.

Lo stesso ha ribadito come la Juventus abbia più qualità rispetto all'Inter, che invece predilige più il gioco di squadra ma anche rimarcato le difficoltà difensive dimostrate dai centrali dell'Inter in occasione del pareggio della Fiorentina realizzato da Vlahovic.

'Questa Inter mi ricorda la Juventus di Conte'

Antonio Cassano, a Tiki Taka, si è soffermato sull'eterna sfida fra Juventus e Inter, sottolineando come la squadra di Conte abbia concrete possibilità di vincere il campionato. Lo stesso ex giocatore ha dichiarato che "Questa Inter mi ricorda la Juventus di Conte", ma la principale differenza rispetto alle due squadre allenate dal tecnico pugliese è la difesa.

Come sostiene Cassano, è difficile fare gol all'Inter ma se la punta della Fiorentina Vlahovic (autore del gol del pareggio per i ragazzi di Montella) avesse avuto contro Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini di certo non avrebbe segnato. Il commentatore televisivo ha quindi lanciato una frecciatina a Skriniar, che non ha difeso bene in occasione del gol di Vlahovic. Infine ha aggiunto che sia l'Inter che la Juventus chiuderanno il 2019 da prime in classifica avendo due partite abbordabili. Interessante poi il suo racconto in merito ad un episodio associato ai suoi anni da giocatore del Milan, quando alla guida della società allora di proprietà di Berlusconi c'era Massimiliano Allegri.

L'episodio Seedorf-Ibrahimovic

Antonio Cassano è stato anche un giocatore del Milan ed è stato allenato da Massimiliano Allegri. Ha raccontato A Tiki Taka di un litigio di qualche anno fa fra Seedorf ed Ibrahimovic, ma grazie all'abilità di grande gestore tipiche del tecnico toscano, lo scontro venne risolto e da lì in poi il Milan vinse sette partite di fila.

L'ex giocatore ha voluto sottolineare le capacità gestionali di Allegri, che ha saputo vincere sia al Milan che alla Juventus anche grazie al modo in cui riesce a mantenere l'equilibrio dentro uno spogliatoio pieno di campioni.