Queste sono le ultime ore di riposo per la Juventus visto che lunedì 30 dicembre, la squadra riprenderà la preparazione in vista della ripresa del campionato. Domani pomeriggio, i bianconeri si ritroveranno dopo la sconfitta in Supercoppa e forse ci sarà anche modo di capire cosa non è andato per il verso giusto nella gara contro la Lazio. Di certo, questa estate, la dirigenza della Juve ha fatto una scelta rivoluzionaria ovvero affidare la squadra ad un allenatore come Maurizio Sarri. Il tecnico toscano basa tutto su un gioco molto diverso rispetto a quello di Massimiliano Allegri e perciò questa scelta da parte di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved è stata sicuramente coraggiosa.

In questi mesi, si sono visti sprazzi di 'sarrismo', alternati con prestazioni meno convincenti. Adesso, però, nella seconda parte di stagione, si spera di vedere un'ulteriore crescita. Poche ore fa, però, sono arrivate le dichiarazioni di Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, che è intervenuto come ospite ad un evento di un fan club di Ischia. L'ex allenatore dell'Empoli e secondo del tecnico toscano ha invocato un po' di pazienza, spiegando che non è facile avere tutto e subito e che se ci si soffermerà solo sui risultati, si andrà incontro a difficoltà enormi.

Le parole di Martusciello hanno fatto molto scalpore tra i tifosi bianconeri che vogliono vedere una Juve sempre vincente e non sono disposti ad aspettare.

La Juve deve migliorare

La Juventus, in questi mesi, sta cercando di cambiare pelle e sta provando a proporre un gioco molto diverso da quello che ha espresso nelle ultime stagioni. Di questo cambiamento radicale, ne ha parlato Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri: "Non è facile avere dei risultati nell'immediato", ha dichiarato il secondo del tecnico toscano che poi ha aggiunto che loro hanno preso in eredità una squadra abituata a vincere moltissimo e sulla quale non è facile intervenire in maniera netta. Il problema è che forse i tifosi juventini non sono disposti ad avere pazienza e al bel gioco preferiscono senza dubbio le vittorie.

Sprazzi di 'sarrismo'

Nel corso del suo intervento, durante un evento organizzato da un fan club di Ischia, Giovanni Martusciello ha chiesto un po' di pazienza ai tifosi bianconeri. Infatti, al momento, non si può dire quando la Juve riuscirà ad abbinare i risultati al bel gioco. Secondo il vice di Sarri, non si può indicare una data precisa per indicare con certezza quando la rivoluzione sarriana darà i suoi frutti. Per Martusciello potrebbe volerci un mese, forse due o addirittura cinque o otto mesi. Però, quello che è certo, come ha spiegato lo stesso vice di Sarri, è che i giocatori bianconeri hanno dato la loro massima disponibilità al nuovo staff. Inoltre, Martusciello ha anche sottolineato che non sempre la squadra riesce a comprendersi alla perfezione e questo è il motivo per cui la Juve va a sprazzi.

Dunque, come ha messo in evidenza il secondo allenatore juventino, Sarri e i suoi collaboratori avranno il compito di portare i giocatori a comprendere totalmente la loro idea di gioco e, pertanto, sarà necessario lavorare tutti insieme in una sola direzione.