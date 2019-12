I giocatori della Juventus, in questi giorni, ne stanno approfittando per riposarsi e per ricaricare le energie in vista della seconda parte di stagione. I bianconeri stanno sfruttando le vacanze per trascorrere un po' di tempo con le rispettive famiglie. I campioni juventini, per le festività natalizie, hanno deciso di lasciare Torino è molto di loro hanno scelto di andare a Dubai. Fra questi c'è Cristiano Ronaldo che, insieme alla compagna Georgina e ai figli, si rilassa sulle spiagge della città degli Emirati Arabi Uniti.

CR7 sta condividendo molte immagini delle sue vacanze e in particolare con un post social ha deciso di fare una vera e propria dichiarazione d'amore alla sua fidanzata. Ma Cristiano Ronaldo non è l'unico giocatore della Juve che sta dedicando le sue ferie alla propria compagna. Infatti, anche il suo compagno di reparto Paulo Dybala sta passando delle vere e proprie vacanze d'amore con Oriana Sabatini.

Bianconeri innamorati

In questi giorni di vacanza i giocatori della Juventus stanno aggiornando i loro tifoso tramite i social.

Infatti, alcuni bianconeri stanno condividendo le immagini delle loro ferie sui social. Tra i più attivi ci sono succedente Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. CR7 alterna foto e video che lo ritraggono al lavoro in palestra a scatti che lo ritraggono in famiglia. In particolare, nella serata di ieri, il portoghese ha voluto fare una splendida dedica d'amore alla sua Georgina Rodriguez: "Mi fai sempre sentire così speciale", ha scritto CR7 su Instagram. Anche Paulo Dybala, in questo periodo, sta utilizzando i social per postare delle belle immagini che lo ritraggono con la sua Oriana Sabatini. Il numero 10 juventino e la compagna sono apparsi elegantissimi e sorridentissimi al matrimonio di Franco Vazquez ex compagno della Joya ai tempi del Palermo. Dunque, i giocatori bianconeri si godono le ferie e queste per gran parte di loro sono vacanze piene di amore.

Rugani si rilassa alle Maldive

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala non sono i soli giocatori della Juventus ad aver condiviso le immagini delle loro vacanze sui social. Infatti, su Instagram è possibile imbattersi anche negli scatti che ritraggono un altro bianconero che si gode il periodo di riposo. In particolare, basta andare sul profilo di Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, per vedere come sta trascorrendo le ferie il difensore juventino. La bella fidanzata del numero 24 della Juve condivide spesso gli scatti della sua vacanza da sogno alle Maldive e al suo fianco c'è ovviamente Daniele Rugani. Dunque, la coppia si rilassa al sole e si gode questa vacanza piena di amore in attesa di rientrare a Torino.