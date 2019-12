La Juventus potrebbe essere una delle principali protagoniste del Calciomercato invernale: sono tanti infatti i giocatori che potrebbero decidere di lasciare Torino. Si va dai possibili prestiti di Perin e Pjaca, che hanno bisogno di giocare con continuità, ad Emre Can e De Sciglio, che potrebbero partire a titolo definitivo garantendo una discreta somma alle casse bianconere. Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus potrebbe intavolare diverse trattative con il Paris Saint Germain: la società francese è alla ricerca di rinforzi per affrontare la seconda parte della stagione ed avrebbe individuato in questi due giocatori bianconeri i possibili obiettivi di gennaio.

Uno di questi è il centrocampista Emre Can, non considerato più un titolare dal tecnico bianconero Maurizio Sarri e che quindi è probabile possa lasciare Torino nel mese di gennaio. Come scrive calciomercato.com, si è parlato di un possibile scambio con il Paris Saint Germain, con il tedesco che finirebbe a Parigi ed il centrocampista argentino Paredes a Torino. Non è detto però che questo scambio possa concretizzarsi, proprio per il ruolo importante che ricopre il nazionale argentino nel gioco del tecnico parigino Tuchel.

In ogni caso, il nazionale tedesco potrebbe partire anche dietro il pagamento di una somma importante, circa 30 milioni di euro, garantendo alla Juventus una buona plusvalenza.

Juventus, possibili trattative con PSG: fra i nomi Can, Paredes e De Sciglio

Oltre ad Emre Can e Paredes, ci sono altri giocatori che potrebbero passare da una città all'altra nel mese di gennaio: è il caso del terzino destro Mattia De Sciglio, che piacerebbe moltissimo al direttore generale del Paris Saint Germain Leonardo. A Torino potrebbe arrivare invece il terzino destro belga Meunier. La Juventus però non vorrebbe sviluppare uno scambio alla pari fra i giocatori, in quanto valuta il terzino italiano almeno 20 milioni di euro, mentre Meunier è in scadenza di contratto a giugno 2020 e potrebbe quindi arrivare gratis la prossima stagione.

La Juve seguirebbe anche Kurzawa del Paris Saint Germain

Altro nome finito sotto i riflettori della società bianconera è quello del terzino sinistro francese Lavyin Kurzawa, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2020. Potrebbe arrivare quindi gratis durante il calciomercato estivo, ma non è escluso che possa anticipare il suo passaggio a Torino già a gennaio. La Juventus infatti cerca un'alternativa ad Alex Sandro, in questa prima parte della stagione è stato infatti impiegato De Sciglio come alternativo al brasiliano sulla fascia sinistra, nonostante sia un terzino destro di ruolo. Ci si attende quindi un mese di gennaio molto interessante sull'asse Torino-Parigi.