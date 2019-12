Una delle panchine più chiacchierate di questo fine 2019 è quella del Tottenham, che, dopo l'esonero di Maurizio Pochettino, ha affidato la guida tecnica a José Mourinho. Il portoghese sta incontrando non poche difficoltà, ereditate dalla gestione precedente: i risultati strepitosi raggiunti da Pochettino la scorsa stagione (finale di Champions League) hanno evidentemente condizionato l'attuale, con la squadra che fatica ad ingranare, soprattutto in Premier League. La situazione più difficile riguarda la questione contrattuale di alcuni giocatori, su tutti i difficili rinnovi del centrocampista danese Eriksen e del centrale Vertonghen, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2020.

Proprio dopo la vittoria contro il Brighton il portoghese ha parlato della situazione che sta vivendo al Tottenham, sottolineando come con la squadra inglese è dovuta partire con diversi punti in meno rispetto alle altre squadre della Premier League.

Mourinho torna a parlare di Calciopoli

Jose Mourinho, nella conferenza stampa post vittoria contro il Brighton per 2 a 1, ha parlato dell'attuale situazione di classifica del Tottenham, facendo riferimento alla Serie A e al periodo post Calciopoli, quando alcune società del campionato italiano dovettero partire con alcuni punti di penalizzazione.

Come dichiarato dal tecnico portoghese, 'in Italia, dopo Calciopoli, club partirono con -5 o -6, io al Tottenham da -12', questo per sottolineare le difficoltà che il portoghese si è trovato ad affrontare con la società inglese. Attualmente, infatti, il Tottenham è al sesto posto, nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta ed un pareggio ( 2 a 2 il 28 dicembre contro il Norwich).

Il calendario del Tottenham

Nelle prossime partite di Premier League la squadra di Mourinho se la vedrà contro il Southampton (mercoledì 1 gennaio 2020) e sabato 11 gennaio alle ore 18:30 contro i primi in classifica, il Liverpool. Per quanto riguarda, invece, il cammino in Champions League, gli uomini di José Mourinho affronteranno il 19 febbraio in casa il Lipsia, una partita evidentemente abbordabile considerando che si tratta di un ottavo di finale della massima competizione europea.

Come dicevamo, il Tottenham resta una delle società più chiacchierate dal punto di vista del Calciomercato: il pezzo pregiato della squadra inglese resta Christian Eriksen, in scadenza di contratto a giugno 2020. Sul nazionale danese ci sarebbe l'interesse di diverse società europee: in Spagna Barcellona e il Real Madrid seguono l'evoluzione contrattuale del giocatore mentre in Italia in lizza ci sono sia Juventus che Inter.