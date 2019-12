Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro la Lazio. Maurizio Sarri ha alcuni dubbi in vista della Supercoppa soprattutto in difesa e in attacco, mentre a centrocampo ha solo certezze visto che ripartirà dal trio formato da Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il numero 14 juventino è uno dei pilastri della mediana della Vecchia Signora. Blaise Matuidi, in una lunga intervista a RMC Sport, ha raccontato che la Juve è l'ambiente ideale per lui dove può coronare uno dei suoi grandi sogni: "Adesso qui posso avere l’ambizione di vincere la Champions League".

Le ambizioni del club bianconero

La Juventus, in questi giorni, si sta preparando in vista della Supercoppa contro la Lazio. I bianconeri hanno grandi ambizioni e vogliono iniziare a portare a casa il primo trofeo stagionale. Ma il grande sogno della Juve è la Champions League e, come ha spiegato Blaise Matuidi, la Vecchia Signora ha proprio l'ambizione di raggiungere la Coppa dalle grandi orecchie. Il francese ha sottolineato che quello bianconero per lui è un ambiente ideale: "Sento questa società e questa squadra particolarmente adatta a me.

Qui c’è tutto per farmi rendere al meglio". Matuidi è una delle colonne portanti del centrocampo bianconero e i suoi allenatori non possono prescindere da lui. Infatti, Maurizio Sarri, esattamente come faceva il suo predecessore Massimiliano Allegri, non rinuncia al francese e nelle partite si affida al suo grande dinamismo. Prima di approdare alla Juve, Blaise Matuidi vestiva la maglia del Paris Saint - Germain, ma lasciare Parigi per trasferirsi a Torino è stato un passo in avanti per la sua carriera: "Arrivare a Torino è stato un passo avanti, una logica prosecuzione della mia carriera", ha detto il centrocampista juventino che comunque ha grande rispetto per il Paris Saint - Germain che è un grande club.

La Juve è in partenza per Riad

Questa mattina, Blaise Matuidi e i suoi compagni si sono ritrovati alla Continassa per proseguire la loro marcia di avvicinamento alla gara di domenica 22 dicembre contro la Lazio.

La Juve si è allenata al JTC e Maurizio Sarri ha valutato le condizioni dei suoi ragazzi. Verso le 17 la squadra sarà sul volo che la porterà a Riad, ma prima di lasciare l’Italia, il club bianconero diramerà la lista dei convocati per la Supercoppa. Resta da capire se in questo elenco ci saranno Alex Sandro e Wojciech Szczesny che hanno dei piccoli acciacchi fisici. La sensazione è che entrambi saranno a disposizione per la gara di domenica. In particolare, il numero 1 juventino sembra essere certo del suo posto e contro la Lazio difenderà i pali della Juve. Mentre Alex Sandro è in ballottaggio con Mattia De Sciglio.