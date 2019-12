Ieri sera la Juventus ha battuto la Sampdoria per 1-2 grazie a due prodezze di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. In particolare la rete di CR7 è stata davvero incredibile: il portoghese ha infatti spiccato letteralmente il volo saltando fino a 2,56 metri ed è rimasto in aria per quasi un secondo. Questo meraviglioso gesto di Cristiano Ronaldo ha regalato alla Juve una vittoria importantissima e le consente di preparare al meglio la sfida di Supercoppa italiana del 22 dicembre.

Al termine del match contro la Sampdoria, CR7 ha parlato proprio della sfida contro la Lazio: "La Lazio ha una squadra eccellente.

Però noi siamo molto fiduciosi di poterla vincere", ha dichiarato il fenomeno di Madeira ai microfoni di Sky Sport.

CR7 sempre al top

Cristiano Ronaldo, nella sfida contro la Sampdoria, ha segnato il suo sesto gol nelle ultime cinque partite disputate con la Juventus, dimostrando di essersi lasciato alle spalle il problema al ginocchio che lo aveva condizionato per gran parte del mese di novembre.

Adesso il portoghese ha ritrovato la forma e sta regalando prestazioni di assoluto livello. Ieri, al termine della gara contro la Sampdoria, l’attaccante della Juve ha commentato il suo meraviglioso gol realizzato in quel di Marassi: “Il gol è stato bello, sono contento di aiutare la squadra con i tre punti".

Adesso per CR7 e compagni scatterà la "missione Supercoppa" e tutte le energie dovranno essere impiegate nella sfida contro la Lazio. Ronaldo ha spiegato di essere molto fiducioso in vista del match di domenica a Riyad. Anche i tifosi della Juventus possono essere ottimisti, perché con un CR7 così tutto sembra più facile.

Il portoghese, dopo il match di ieri sera, ha parlato anche della sua condizione fisica: “Ha avuto per un mese un problema al ginocchio, però è passato e ora mi sento bene fisicamente”. Ma l’obiettivo di Cristiano Ronaldo è uno, ovvero portare il club bianconero il più in alto possibile: “Quello che voglio è aiutare la Juve a vincere partite e titoli".

La Juve pensa solo alla Supercoppa

Da oggi la Juventus ha iniziato a preparare la sfida di domenica 22 dicembre contro la Lazio.

Dunque, i bianconeri si sono già messi alle spalle la vittoria contro la Sampdoria e Maurizio Sarri sta già pensando alla formazione da contrapporre ai biancocelesti a Riyad, dove peraltro è atteso il tutto esaurito.

Proprio della prossima gara contro la Lazio ha parlato Leonardo Bonucci, tramite il suo profilo Instagram: “Adesso recuperiamo e prepariamoci per la finale di Supercoppa”, ha scritto il numero 19 juventino, aggiungendo che grazie alla voglia e al sacrificio si può raggiungere la vittoria.