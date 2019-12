Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida di domenica 22 dicembre contro la Lazio. I bianconeri, dunque, hanno archiviato la partita contro la Sampdoria e tutte le attenzioni sono rivolte verso la sfida che assegnerà il primo trofeo della stagione. Per questa partita, Maurizio Sarri ritroverà Rodrigo Bentancur che sarà certamente titolare. Per quanto concerne il resto della formazione ci sono alcuni dubbi a cominciare da Alex Sandro che ieri è uscito per un piccolo fastidio fisico.

Il brasiliano, stamattina, ha svolto un lavoro fisioterapico. Non ha preso parte alla seduta odierna nemmeno Wojciech Szczesny che ha lavorato tra campo e palestra svolgendo una sessione personalizzata. Ma il grande quesito che accompagnerà la Juve verso la Supercoppa riguarda il tridente. Infatti, resta da capire se Maurizio Sarri confermerà, dal primo minuto oppure no, il trio della meraviglie formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo.

Ramsey e Douglas Costa sono apparsi in difficoltà

La Juventus, in questi giorni, dovrà decidere con quale formazione affrontare la Lazio in Supercoppa.

I dubbi maggiori riguardano la difesa e l'attacco. Nel reparto arretrato, nelle ultime partite, si è sempre visto Merih Demiral e perciò resta da capire se domenica ci sarà ancora lui o se tornerà Matthijs De Ligt. Ma questo non è il solo modo difensivo visto che Maurizio Sarri deve decidere chi schierare sulle corsie laterali. Ma il dubbio che attanaglia maggiormente i tifosi bianconeri riguarda l'attacca. Il popolare juventino non ha dubbi e punterebbe ancora sul tridente Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Adesso, però, resta da capire se anche contro una squadra come la Lazio, Sarri vorrà proporre il tridente pesante oppure se inserirà un trequartista più difensivo. Se scegliesse quest'ultima opzione l'unico che potrebbe giocare dal primo minuto è Federico Bernardeschi, anche perché ieri il tecnico toscano ha inserito Aaron Ramsey e Douglas Costa ed entrambi sono sembrati piuttosto lontani dalla forma migliore.

Perciò in una partita secca sembra davvero difficile che Sarri possa puntare sul gallese e sul brasiliano che non sembrano dare le giuste garanzie.

Venerdì la Juve partirà per Riyad

La giornata di venerdì per la Juventus sarà molto intensa visto che la squadra sarà alla Continassa al mattino per allenarsi. Al termine della seduta la squadra lascerà il suo centro sportivo per andare all'aeroporto di Torino Caselle dove nel primo pomeriggio si imbarcherà sul volo che la porterà a Riad. In Arabia Saudita sono attesi 400 tifosi italiani 300 della Juventus e 100 dell'acqua Lazio, lo stadio che ospiterà la gara è già sold out e dunque ci sarà una bella cornice di pubblico. Intanto a Riyad durante il giorno ci sono circa 17 gradi ma in serata la temperatura si abbassa.