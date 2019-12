Con il match fra Sassuolo-Napoli, conclusosi con la vittoria della squadra di Gattuso per 2 a 1, si chiude il 2019 per la Serie A, le partite del campionato riprenderanno il 5 gennaio con gli anticipi della 18esima giornata. Il mese di gennaio sarà importante anche dal punto di vista del mercato: potrebbero anche svilupparsi interessanti sfide di mercato fra alcune società di Serie A. Il nome più chiacchierato in tema Serie A è quello del centrocampista cileno Arturo Vidal, che potrebbe lasciare il Barcellona per il poco impiego del cileno in questa prima parte di stagione.

Inoltre ci sarebbe stato anche un diverbio acceso fra il tecnico del Barcellona Valverde ed il centrocampista cileno che di certo non aiuterebbe l'eventuale permanenza dell'ex Juventus in Spagna. Alcune indiscrezioni da Barcellona sostengono però che i senatori guidati da Messi vorrebbero la conferma di Vidal anche per la seconda parte della stagione. Il giocatore, intercettato all'arrivo in Cile per la vacanze di Natale, ha confermato di stare bene al Barcellona ma che in ogni caso riguardo il mercato bisogna parlare con il suo agente.

Di certo la sua situazione sarà valutata al ritorno del giocatore a Barcellona.

Juventus e Inter, Vidal: 'Sono tranquillo e felice a Barcellona, vedremo'

"È positivo che ci sia un interesse su di me. Io cerco di dare sempre il massimo e di aiutare la squadra, spero di alzare i trofei che abbiamo di fronte". Sono queste le parole del giocatore in merito al suo futuro al Barcellona: lo stesso centrocampista ha confermato come, riguardo la situazione mercato è il suo agente ad occuparsene, di certo è felice al Barcellona ma sul futuro sarà giusto valutarlo al rientro in Spagna dopo le festività di Natale. Frasi sibilline quelle del centrocampista cileno, che non esclude del tutto una sua partenza a gennaio: di certo non partirà in prestito, sia per il contratto in scadenza a giugno 2021 con la società catalana, sia perché il Barcellona nell'eventualità avrebbe maggiormente interesse a monetizzare da una sua cessione a titolo definitivo.

Il mercato della Juventus

Di certo, la Juventus potrebbe decidere di investire a gennaio sul mercato soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Emre Can. Con l'infortunio di Khedira (dovrebbe ritornare a fine febbraio), la dirigenza potrebbe decidere di regalare a Sarri un altro centrocampista. Non è escluso che possa svilupparsi uno scambio di prestiti con il Paris Saint Germain, con Emre Can a Parigi ed il centrocampista argentino Paredes a Torino. Restando in tema cessioni, certo l'addio di Mandzukic, che ha accettato un'offerta dal Qatar, e vicino quello in prestito di Mattia Perin (piace al Genoa) e Pjaca (interesse del Verona).