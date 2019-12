L'avventura professionale di Maurizio Sarri alla Juventus si sta rivelando sicuramente non semplice per il tecnico toscano, che fatica a far assimilare ai bianconeri i suoi dettami tattici e tecnici. A pesare sono soprattutto i tanti gol subiti dalla Juventus in questa prima parte della stagione, anche se nonostante alcune difficoltà, la Juventus è prima in classifica in Serie A e si è qualificata come prima nel girone di Champions League, dove agli ottavi se la vedrà contro il Lione di Garcia.

Il tecnico toscano è stato ospite in un evento organizzato a Figline per i 100 anni della società calcistica della cittadina, ha avuto modo parlare dei suoi trascorsi da tecnico in Serie C, raccontando un episodio di quando con la Sangiovannese affrontò l'Aglianese, guidata allora dal tecnico livornese Massimiliano Allegri.

La partita finì 0 a 0 ed alcuni tifosi sbeffeggiarono entrambi gli allenatori per la partita disputata dalle loro squadre.

Sarri affrontò Allegri in Serie C

Maurizio Sarri, ospite per i 100 anni del Figline, ha raccontato di un interessante episodio di qualche anno fa, dichiarando come "Affrontai Allegri in Sangiovannese-Aglianese, lui era all'Aglianese, finì 0 a 0". Una partita brutta, a detta anche dei tifosi, alcuni dei quali espressero delle frasi non proprio piacevoli nei riguardi di Sarri e di Allegri, mettendo in discussione le loro capacità da allenatori.

Un episodio che però mette in evidenza l'evoluzione dei due tecnici, i quali in pochi anni sono diventati tra gli allenatori più apprezzati a livello europeo. A conferma di questo l'attuale tecnico bianconero è stato invitato a Nyon per l'incontro dedicato ai migliori tecnici a livello europeo. Proprio in merito a questa convocazione, Sarri ha scherzato con il segretario della Juventus dicendogli: "Ma hanno chiamato me? Sei sicuro?".

Nell'incontro Sarri ha poi aggiunto che: "Lo spirito è sempre quello, uno crede che le emozioni derivino dalla mediaticità, ma l’evento ce l’hai dentro".

I risultati di Sarri negli ultimi anni

La crescita professionale di Sarri negli ultimi anni è stata importante: il tecnico toscano si è consacrato al Napoli, andando vicino alla vittoria della Serie A e battagliando proprio contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il passaggio al Chelsea ha permesso al tecnico toscano di fare quell'ulteriore step di crescita in un campionato difficile come la Premier League: con la società inglese, oltre ad ottenere il terzo posto dietro alle corazzate Manchester City e Liverpool, è riuscito a trionfare a livello europeo vincendo l'Europa League, dimostrando come il suo gioco non è solo bello da vedere ma anche efficace.

Un fatto in cui confida anche la Juventus, che in questa stagione spera di trionfare in Serie A, in Coppa Italia e soprattutto in Champions League.