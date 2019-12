Questi sono giorni di relax per i giocatori della Juventus che si stanno godendo le vacanze di Natale. I bianconeri sono in giro per il mondo e molti di loro hanno scelto mete esotiche per passare queste festività. Fra questi c'è Cristiano Ronaldo che si sta rilassando a Dubai con la sua compagna Georgina e i suoi quattro bimbi Cristiano Jr, Eva, Mateo e Alana Martina.

CR7, dunque, si sta ricaricando in famiglia, ma non trascura di mantenere la sua forma fisica. Il portoghese, infatti, si sta allenando intensamente per arrivare al top alla ripresa degli allenamenti della Juventus, prevista per il 30 dicembre.

Anche questa mattina, Cristiano Ronaldo si è dedicato ad una sessione di lavoro e insieme a lui c'era un altro grande fenomeno dello sport mondiale: il tennista Novak Djokovic.

CR7 al lavoro anche in vacanza

Cristiano Ronaldo, in questi giorni di vacanza, si sta godendo il sole e il mare di Dubai. Ma si sa che CR7 non smette mai di allenarsi. Infatti, nelle ultime ore il portoghese ha condiviso sui social diversi video che lo ritraggono mentre si allena.

Ieri, il fenomeno di Madeira ha lavorato in piscina, mentre questa mattina, era in palestra e insieme a lui c'era un grandissimo campione come Novak Djokovic.

Cristiano Ronaldo e il tennista serbo si sono simpaticamente sfidati e il portoghese ha spiegato al tennista come si fa a saltare sopra i 2,50 metri. Infatti, il salto di CR7, nella gara contro la Sampdoria, ha fatto il giro del mondo.

Ronaldo, tramite Twitter, ha spiegato che è stato un piacere poter incontrare e allenarsi con il grande tennista serbo e numero 2 del mondo della classifica Atp.

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 27 dicembre 2019

Rugani si dedica al Windsurf

Cristiano Ronaldo e famiglia stanno passando le loro vacanze a Dubai, ma CR7 non è il solo ad aver scelto una meta esotica per le sue ferie. Infatti, anche Daniele Rugani ha deciso di rilassarsi al caldo.

Il numero 24 juventino ha scelto di andare alle Maldive in compagnia della sua fidanzata Michela Persico.

Mentre si ricarica al sole, il difensore trova anche il tempo per provare nuove esperienze. Infatti, il difensore della Juventus ha deciso di darsi al windsurf: per lui questa è una vacanza rigenerativa, nella quale, però, non perde la sua attitudine allo sport. Adesso il difensore toscano, così come tutti i suoi compagni, si godrà ancora qualche giorno di relax, visto che poi da lunedì 30 dicembre, la Juve tornerà alla Continassa per allenarsi.

All'inizio della prossima settimana la squadra sarà al JTC, nel pomeriggio, per iniziare a preparare la gara di lunedì 6 gennaio contro il Cagliari. Alla ripresa, la Juve inizierà a mettere benzina nelle gambe in vista della seconda parte di stagione, che sarà ricca di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia.