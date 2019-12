L'Inter difende il primato nel prossimo turno di campionato, la diciassettesima giornata di Serie A, in cui affronterà il Genoa allo stadio Meazza di Milano. Due squadre in lotta per obiettivi estremamente diversi. I nerazzurri sono in piena lotta per il titolo, essendo in testa alla classifica con trentanove punti, a pari punti con la Juventus e a più tre sulla Lazio. Gli ospiti, invece, sono in piena zona retrocessione, al penultimo posto, e un altro passo falso potrebbe costare caro al proprio allenatore, Thiago Motta, che ha vinto solo una partita dal suo arrivo sulla panchina dei grifoni.

Le ultime su Inter e Genoa

L'Inter arriva all'ultima sfida dell'anno solare con qualche difficoltà palesata nelle ultime partite. I nerazzurri, infatti, sono in testa alla classifica di campionato con trentanove punti, alla pari con la Juventus, ma non vincono da due partite. Due turni in cui sono arrivati due pareggi consecutivi, contro la Roma per 0-0 e contro la Fiorentina per 1-1. Il pari contro i viola ha lasciato l'amaro in bocca essendo arrivato con la rete di Vlahovic al 92'. La squadra di Antonio Conte viene anche dalla cocente eliminazione in Champions League, arrivata in seguito alla sconfitta interna contro il Barcellona per 2-1.

Genoa in piena crisi di risultati. Dopo l'ottimo inizio di stagione, con quattro punti nelle prime due giornate, che aveva illuso i tifosi, c'è stato il crollo che ha portato il club al penultimo posto in classifica con undici punti, a quattro lunghezze di distacco dall'Udinese quartultimo. Il cambio di allenatore, con l'arrivo di Thiago Motta al posto di Andreazzoli, non ha sortito gli effetti sperati. Dopo il successo ottenuto all'esordio contro il Brescia il 26 ottobre, sono arrivati tre pareggi e ben quattro sconfitte.

L'ultimo ko è arrivato la settimana scorsa nel derby contro la Sampdoria. Una nuova sconfitta, dunque, potrebbe costare caro all'allenatore italo brasiliano.

Probabili formazioni Inter-Genoa

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, deve fare i conti con le tante assenze. Out Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic per squalifica, a centrocampo l'unico disponibile rischia di essere Matìas Vecino visto che Borja Valero è alle prese con un affaticamento muscolare, con Sensi, Gagliardini e Barella sempre ai box, ma lo spagnolo stringerà i denti.

Sembra inevitabile l'esordio di Agoumé, giovane della Primavera, dal primo minuto. Al centro della difesa dovrebbero esserci De Vrij, Godin e Skriniar, con il ritorno di Candreva sula fascia destra. In attacco al fianco di Lukaku chance ed esordio dal primo minuto per Sebastiano Esposito, favorito su Politano.

Il tecnico del Genoa, Thiago Motta, non se la passa meglio visto che anche lui deve fare i conti con tante assenze. In dubbio c'è anche Criscito, che stringerà i denti nonostante il problema alla schiena.

In attacco spazio alla coppia formata da Agudelo e Pinamonti, visto che Pandev è squalificato.

Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Agoumé, Borja Valero, Vecino, Biraghi, Lukaku, Esposito.

Genoa (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Pajac, Pinamonti, Agudelo.