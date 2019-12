Cambiare tutto nella speranza di pescare il jolly. La strategia del Genoa per restare aggrappato alla Serie A è dunque un possibile "terno al lotto" del presidente Preziosi in sede di mercato. Non ci sono molte altre soluzioni all'orizzonte, se non quella di rivoluzionare un undici evidentemente non all'altezza delle aspettative estive.

Genoa, Thiago Motta rischia: possibile cambio in panchina dopo San Siro

Il primo a farne le spese potrebbe essere proprio il tecnico Thiago Motta, sempre più a rischio esonero dopo la sconfitta nel derby con la Sampdoria.

Se ancora siede sulla panchina del Genoa lo deve al fatto che ai vertici di Villa Rostan hanno deciso di non rischiare e quindi non mandare allo sbaraglio, nella difficile trasferta di San Siro contro l'Inter capolista, l'eventuale nuovo allenatore. Così i rossoblu prendono tempo anche per valutare eventuali cambi al timone, coi nomi di Ballardini, Lopez e Ficcadenti che circolano con insistenza.

Qualcuno aveva ipotizzato anche il ritorno di Aurelio Andreazzoli, ma la sensazione è che il Genoa possa optare per un'opzione diversa.

Se Motta dovesse perdere anche a Milano il suo licenziamento sarebbe quasi certo, coi tifosi che invocano il "re delle salvezze" Davide Ballardini. Il tecnico romagnolo si era lasciato malissimo con il presidente Preziosi, che lo aveva sbeffeggiato pubblicamente definendolo scarso. C'è da dire che il mister ravennate ha dimostrato, nel corso della sua carriera, di non portare mai risentimento nei confronti dei suoi presidenti, così anche a Palermo era ritornato dopo gravi diverbi con squadra e società.

Se dipendesse dal nuovo direttore sportivo Marroccu, probabilmente, la scelta ricadrebbe su Diego Lopez, che si è già liberato dal Penarol per poter cogliere una nuova chiamata. Chiamata che potrebbe arrivare dal Genoa, in vista di un mercato che può cambiare il volto della squadra. Se in meglio o addirittura in peggio non si può sapere, certo è che dei nomi in circolo solo alcuni potrebbero risultare interessanti sulla carta.

Calciomercato, i nomi accostati al Genoa

Ci sono voci che accostano al Genoa il portiere Perin (anche se il Genoa in quel ruolo è già coperto con Radu), Politano, Kalinic, Destro o Ben Arfa, ma quanti di questi alla fine arriveranno sul serio?

Si parla invece di giovani di belle speranze che però non offrono alcun tipo di garanzia, ovvero Krmencik, Bozenik e Buska. La sensazione è che tra prestiti e acquisti low cost il Genoa, come di consueto, cambierà davvero tanto. Le lacune offensive stanno compromettendo la stagione del Grifone, ma anche il rendimento al di sotto delle aspettative di alcuni giocatori che potrebbero cambiare casacca.

Il danese Lasse Schone, ad esempio, si è mostrato molto insofferente per questa avventura sul fondo della classifica col Genoa e non si può escludere a priori che a gennaio possa lasciare il Genoa.

D'altronde ad un giocatore col suo curriculum non mancano di certo gli estimatori.