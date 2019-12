Seconda semifinale del Mondiale per Club questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 18.30 italiane, allo stadio internazionale 'Khalifa' di Doha. Debutta nel torneo il Liverpool, vincitore dell'ultima Champions League che dovrà affrontare il Monterrey, squadra che si è laureata campione continentale a livello di club della zona Nord-Centramericana. Sfida che sulla carta vede ultrafavorita la formazione inglese, anche se i messicani non sono assolutamente squadra da sottovalutare. Mentre i reds sono stati ammessi di diritto alla semifinale, il Monterrey ha dovuto affrontare un turno di quarti di finale in cui ha superato 3-2 i qatarioti dell'Al Sadd. La vincente di questa gara affronterà il Flamengo che ieri si è qualificato per la finalissima del 21 dicembre battendo 3-1 l'Al Hilal.

I precedenti delle due squadre nel Mondiale per Club

Il Liverpool è alla sua seconda partecipazione da quando, nel 2005, il nuovo format della Coppa del Mondo FIFA per Club prese il posto della Coppa Intercontinentale. Proprio in quella circostanza, torneo disputato in Giappone, i reds giunsero in finale dove si inchinarono al brasiliani del San Paolo. Relativamente alla Coppa Intercontinentale, il Liverpool aveva giocato due finali negli anni '80, esattamente nel 1981 e 1984 ed in entrambi i casi era uscito sconfitto da, rispettivamente, Flamengo ed Independiente.

Per il Monterrey si tratta invece della quarta partecipazione, considerato che quello conquistato in questa stagione è il quarto titolo continentale dei messicani: nel 2011 furono sconfitti nei quarti di finale dai giapponesi del Kashima Reysol, nel 2012 si classificarono al terzo posto dopo la sconfitta in semifinale con il Chelsea, grazie al successo sugli egiziani dell'Al-Ahly. Nel 2013, infine, arrestarono la propria corsa nei quarti al cospetto del Raja Casablanca. Si tratta dunque della seconda semifinale ed anche nella prima, come già detto, a superare il Monterrey fu una formazione di Premier League.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Champions League

Probabili formazioni

Per quanto riguarda i possibili undici che scenderanno in campo tra qualche ora a Doha, Jurgen Klopp dovrebbe schierare il suo Liverpool con il canonico 4-3-3 e, dunque, Alisson tra i pali con Gomez e van Dijk centrali, Alexander-Arnold e Robertson larghi sulle fasce. A centrocampo dovrebbero agire da destra a sinistra Keita, Henderson ed Oxlade-Chamberlein. In avanti il temuto tridente Salah-Firmino-Manè.

Sull'altro fronte, Diego Alonso dovrebbe utilizzare un 4-2-3-1 con Barovero in porta, Montes e Vangioni esterni in difesa con Sanchez e Medina centrali.

In mediana dovrebbero giocare Gonzalez e Rodriguez con Pabon, Gallardo e Pizzaro sulla trequarti a supporto di Funes terminale offensivo.