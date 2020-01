La Juventus potrebbe a giorni definire lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il Paris Saint-Germain. Una trattativa voluta da entrambe le società che andranno a rinforzare i ruoli che necessitano di alternative valide ai titolari. Kurzawa infatti darà la possibilità al nazionale brasiliano Alex Sandro di riposare, anche in previsione dell'ultima parte della stagione ricca di partite per la squadra allenata da Maurizio Sarri. De Sciglio invece dovrebbe essere l'alternativa al PSG del nazionale belga Meunier.

Come scrive Tuttosport, in estate il terzino italiano potrebbe essere raggiunto dal tecnico ex Juventus Massimiliano Allegri. Quest'ultimo infatti è uno dei papabili per la sostituzione di Thomas Tuchel. Nonostante il tecnico toscano stia studiando l'inglese, una delle destinazioni più concrete potrebbe essere proprio la società parigina, attesa dal definitivo salto di qualità a livello europeo. A volere Massimiliano Allegri sulla panchina del Paris Saint-Germain sarebbe il direttore generale della società parigina Leonardo, grande estimatore dell'ex allenatore bianconero.

Allegri potrebbe allenare il Paris Saint-Germain

Come scrive Tuttosport, Mattia De Sciglio dovrebbe a breve trasferirsi al Paris Saint-Germain ma non sarebbe l'unico a trasferirsi a Parigi. Massimiliano Allegri è uno dei candidati all'eventuale sostituzione di Thomas Tuchel, che difficilmente resterà sulla panchina della società parigina a meno di arrivare fino in fondo in Champions League. Come è noto, il tecnico toscano, dopo un anno di riposo, è pronto a rilanciarsi a livello europeo in una società in grado di vincere sin da subito competizioni importanti.

Allegri è stato accostato non solo al PSG, ma anche ad alcune panchine della Premier League e a quella del Bayern Monaco. Proprio la società bavarese, dopo l'esonero di Nico Kovac a fine 2019, ha affidato la panchina a Flick, ma difficilmente sarà confermato anche per la prossima stagione.

Juventus e Paris Saint-Germain

Come dicevamo, si attende la definizione dello scambio De Sciglio-Kurzawa fra Juventus e PSG.

I bianconeri però seguono un altro giocatore della società francese in scadenza di contratto a giugno 2020. Si tratta del terzino destro della nazionale belga Thomas Meunier, dato vicino alla Juventus in questo calciomercato invernale. Trasferimento che potrebbe essere posticipato in estate quando i bianconeri potranno acquistarlo a parametro zero. Il belga arriverebbe quindi come riserva del centrocampista colombiano Juan Cuadrado. In tal caso non è esclusa la partenza in estate dell'altro terzino destro presente in rosa, Danilo.