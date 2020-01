Nel weekend si disputerà la 22ª giornata del campionato di Serie A. Sarà un altro turno che proporrà sfide di rilievo, uno dei quali coinvolgerà la capolista. Ad aprire le danze sarà la partita Bologna-Brescia alle ore 15.00 di sabato 1 febbraio 2020. Il match in questione verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Stessa cosa anche per l’incontro tra Cagliari e Parma, che vedrà il fischio d’inizio alle ore 18.00. In serata si concluderà il programma di anticipi con la sfida della Roma, che sarà ospite del Sassuolo alle ore 20.45.

In questo caso avremo la diretta tv su DAZN.

Inter impegnata nella trasferta di Udine

Il programma della 22ª giornata di Serie A proseguirà alle ore 12.30 di domenica 2 febbraio 2020 con la partita tra Juventus e Fiorentina. Il match dell’Allianz Stadium verrà proposto in diretta tv su DAZN. Il bilancio dei bianconeri tra le mura amiche è nettamente a favore dei padroni di casa, che hanno ottenuto 54 vittorie a fronte di 20 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo successo dei gigliati in trasferta risale alla stagione 2007/08.

In quell’occasione si impose per 2-3. Decisiva fu la rete a tempo scaduto firmata da Daniel Osvaldo. Da lì in poi si sono registrati 2 pareggi e 9 sconfitte, di cui 8 consecutivamente. La scorsa stagione finì 2-1 a favore della Juventus. Al vantaggio ospite di Nikola Milenković rispose Alex Sandro. Un'autorete di Germán Pezzella fissò il risultato a favore dei bianconeri.

Una volta archiviato il lunch match, si proseguirà alle ore 15.00 con altre tre partite.

Su DAZN si potrà guardare Atalanta-Genoa, mentre Sky trasmetterà gli incontri di Lazio e Milan, rispettivamente contro Spal e Verona. I rossoneri non hanno mai perso in casa contro gli scaligeri. Il bilancio è di 16 vittorie e 11 pareggi nel campionato di Serie A. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2017/18, quando ci fu un 4-1 a favore dei padroni di casa. Il successo portò la firma di Hakan Çalhanoğlu, Patrick Cutrone, Ignazio Abate e Fabio Borini, con gli ospiti a segno con Seung-Woo Lee.

Il Milan, che ha spesso sorriso in casa, ha una storia amara con il Verona, che in due occasioni ha fatto perdere lo scudetto ai rossoneri. Nel 1973 ci fu la caduta al Bentegodi, che suggellò il mito della “Fatal Verona”. Una situazione simile accadde nel 1990, sempre in trasferta, dove sfuggì di mano un altro trionfo. Non sono mancate anche negli anni più recenti le sfide perse dai rossoneri, anche se per fortuna del Milan non sono state così fatali.

Tornando ai giorni nostri, nella 22ª giornata di Serie A si proseguirà alle ore 18.00 con Lecce-Torino (Sky), mentre alle ore 20.45 si affronteranno Udinese e Inter (Sky).

Si concluderà il programma lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 20.45 con il Napoli di scena al Ferraris per affrontare la Sampdoria. La diretta tv del posticipo sarà trasmessa su Sky.