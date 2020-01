La società bianconera, tramite il direttore sportivo Fabio Paratici, ha confermato come questi ultimi giorni di mercato potrebbero essere caratterizzati da alcune trattative in via di definizione. Lo scambio De Sciglio-Kurzawa non è l'unica operazione di mercato in procinto di essere ufficializzata, si valutano le offerte per il centrocampista tedesco Emre Can. Il giocatore non è stato convocato per la trasferta di Napoli ufficialmente per uno stato influenzale ma ci sarebbero motivi di mercato nella decisione di escludere il nazionale tedesco.

Come è noto il giocatore piace in Bundesliga, in particolar modo a Borussia Dortmund e Bayer Monaco. I primi avrebbero avanzato già un'importante offerta al giocatore per contratto di diversi anni mentre non ci sarebbe intesa fra Dortmund e Juventus sulla valutazione del cartellino. I bianconeri vogliono almeno 30-35 milioni di euro ed oltre alle società tedesche, nelle ultime ore ci sarebbe stato un importante sondaggio da parte del Tottenham di Josè Mourinho.

Juventus, nuova pretendente per Emre Can: il Tottenham

Come scrive il noto giornale sportivo torinese Tuttosport, il centrocampista tedesco Emre Can interessa molto anche in Premier League.

Si è parlato negli ultimi giorni di sondaggi da parte di Manchester United ed Everton ma nelle ultime ore anche il Tottenham di Mourinho si sarebbe iscritto alla lista delle pretendenti del centrocampista tedesco. Come dicevamo, la Juventus valuta il giocatore almeno 30-35 milioni di euro, solo in tal caso la società bianconera lo cederà. La squadra di Mourinho, dopo aver investito sul centrocampista portoghese ex Benfica Gedson Fernandes (considerato il sostituto di Christian Eriksen), sarebbe alla ricerca di un'alternativa al francese Sissoko, che è infortunato e ne avrà ancora per molto tempo.

Emre Can rappresenterebbe quindi l'ideale sostituto del nazionale francese.

Il mercato della Juventus

Restando in tema mercato della Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici ha ribadito che, qualora il tedesco partisse, non arriverà nessun sostituto al suo posto. Si era parlato di un interesse per il centrocampista del Napoli Allan con l'Inter possibile sfidante della società bianconera. L'adattamento di Bernardeschi nel ruolo di mezzala garantirebbe a Maurizio Sarri un'ulteriore alternativa a centrocampo, in attesa del recupero ottimale di Khedira.

Il tedesco, dopo l'operazione al ginocchio, è in fase di recupero e dovrebbe tornare a marzo. Proprio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus, ha per l'ennesima volta ribadito l'importanza di Khedira per la Juventus, il tecnico toscano lo considera infatti il centrocampista più completo della rosa bianconera.