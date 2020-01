L'Inter sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte nella sessione invernale di Calciomercato, che si apre ufficialmente oggi. L'obiettivo principale è quello di puntellare il centrocampo, essendo il reparto che ha avuto maggiori difficoltà in questa prima parte della stagione a causa dei tanti infortuni che hanno colpito i vari Gagliardini, Vecino, Sensi e Barella. L'obiettivo numero uno resta Arturo Vidal, in rotta con il Barcellona come dimostra la denuncia per il mancato versamento di alcuni premi legati allo scorso anno.

Si sta vagliando, però, anche la possibile alternativa, che risponderebbe al nome di Nahitan Nandez.

L'Inter pensa a Nandez

L'Inter non segue soltanto Arturo Vidal per rinforzare il centrocampo in questa sessione di calciomercato. Il Barcellona, infatti, non lascerà andare facilmente il centrocampista cileno, soprattutto dopo l'infortunio di Arthur (out un mese) e la cessione in prestito di Alena. Alla luce di tutto ciò, i nerazzurri avrebbero individuato in Nahitan Nandez l'alternativa numero uno.

Il centrocampista uruguaiano è arrivato al Cagliari la scorsa estate dal Boca Juniors per una cifra vicina ai venti milioni di euro.

Il suo rendimento è stato sin da subito importante, avendo un ruolo di primo piano in un centrocampo composto anche da altri giocatori di rilievo come Nainggolan (di proprietà proprio dell'Inter) e Rog, arrivato anche lui l'estate scorsa dal Napoli. L'uruguaiano, inoltre, ha dimostrato di poter dare il meglio di sé nel ruolo di mezzala ma, in alcune circostanze, il tecnico Rolando Maran lo ha schierato anche come esterno destro in situazioni di emergenza. A Milano ritroverebbe due suoi connazionali che ne favorirebbero l'inserimento come Diego Godin e Matìas Vecino.

La richiesta del Cagliari

Cagliari che ha avuto un rendimento al di sopra di ogni aspettativa in questa prima parte della stagione, come dimostra il sesto posto in classifica con ventinove punti, in piena zona Europa League e a sei lunghezze dalla Roma quarta in zona Champions.

Proprio per questo i sardi non lasceranno andare via tanto facilmente Nahitan Nandez e lo hanno fatto sapere all'Inter.

Il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, ha fatto sapere alla società nerazzurra di non avere alcuna intenzione di intavolare uno scambio con Radja Nainggolan, il cui futuro si discuterà solo in primavera essendo in prestito secco. Il Cagliari, infatti, accetterà di sedersi al tavolo delle trattative per parlare del futuro di Nandez solo per un'offerta che superi i quaranta milioni di euro. In caso contrario il club meneghino si scontrerà contro un muro vista l'intenzione di Giulini di voler lottare per un posto in Europa nell'anno del centenario.