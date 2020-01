La Juventus è pronta ad affrontare un mese di gennaio ricco di partite, fra Serie A e Coppa Italia. Sono previsti infatti a metà gennaio gli ottavi di finale della manifestazione nazionale mentre gli eventuali quarti a fine mese. La manifestazione più attesa da dirigenza e tifoseria bianconeri è sicuramente la Champions League, prevista dopo la metà di febbraio: si discute a tal riguardo della nuova lista ufficiale dei giocatori che affronteranno la seconda parte della massima competizione europea.

Secondo il noto sito di informazione sportiva Calciomercato.com, oltre a Daniele Rugani, a rischiare l'esclusione dalla lista è il centrocampista tedesco Sami Khedira. L'eventuale presenza del giocatore in Champions League dipenderebbe soprattutto dal mercato: qualora dovesse arrivare il regista argentino del Paris Saint Germain Leandro Paredes, è probabile che sia proprio il tedesco ad essere l'escluso eccellente.

Lista Champions League: probabile taglio per Sami Khedira

Secondo calciomercato.com, uno dei candidati ad essere escluso dalla lista Champions League potrebbe essere Sami Khedira.

Come dicevamo, molto dipenderà dal mercato: qualora arrivasse un nuovo centrocampista, il tecnico bianconero Sarri potrebbe decidere di tenere fuori il tedesco, anche perché come è noto è infortunato e dovrebbe rientrare per fine febbraio-inizio marzo. D'altronde la crescita tecnica di Bentancur avrebbe convinto il tecnico toscano ad affidarsi nel ruolo di mezzala destra al centrocampista uruguaiano. Inoltre in alcune partite è stato provato con buoni risultati in quel ruolo anche Adrien Rabiot, ecco che allora la possibilità di taglio di Khedira dalla lista è concreta.

Lista Champions: anche Rugani a rischio esclusione

Oltre al centrocampista tedesco, a rischio esclusione ci sarebbe anche Daniele Rugani. Il recupero di Giorgio Chiellini prosegue in maniera ottimale, tanto che a febbraio potrebbe essere a completa disposizione del tecnico Maurizio Sarri.

La crescita tecnica di Demiral potrebbe quindi portare all'esclusione di Daniele Rugani, che potrebbe anche lasciare la Juventus nel calciomercato invernale. Ci sarebbe infatti l'interesse del Leicester in Premier League e del Barcellona in Liga Spagnola e non è quindi esclusa una sua partenza a gennaio.

Oltre a Rugani, potrebbe lasciare la Juventus anche Emre Can: oltre all'interesse del Paris Saint Germain, ci sarebbe anche il Borussia Dortmund sul giocatore, alla ricerca di rinforzi per affrontare nel migliore dei modi gli ottavi di finale di Champions League. La società tedesca, dopo l'arrivo di Haaland dal Salisburgo, potrebbe regalare un altro grande acquisto ai suoi sostenitori.