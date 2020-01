L'Inter è probabilmente una delle società più attive nel mercato di gennaio, non solo in Italia ma anche a livello europeo. Conte non ha nascosto la necessità di rinforzi anche dopo il pareggio contro l'Atalanta e la società di Suning sarebbe pronta ad accontentarlo. Come scrive il Corriere della Sera potrebbero essere almeno due gli arrivi a centrocampo: Eriksen e Kessie. Il centrocampista offensivo danese è dato vicinissimo all'Inter dalla stampa inglese, anche perché l'offerta della società di Suning è la più concreta.

Il giocatore vorrebbe prendere del tempo anche perché, avendo il contratto in scadenza a giugno 2020, potrebbe avere anche offerte anche più remunerative rispetto a quella promossa dall'Inter, magari provenienti dalla Spagna (anche Barcellona e Real Madrid seguono il centrocampista danese). Potrebbe esserci però uno scambio fra Inter e Tottenham, che porterebbe a Milano Eriksen mentre a Londra il centrocampista uruguaiano Vecino. Quest'ultimo non sarebbe considerato un titolare inamovibile per Antonio Conte e la sua cessione potrebbe finanziare proprio l'acquisto del nazionale danese.

Eriksen sempre obiettivo principale, ma potrebbe arrivare anche Kessie

Come scrive il Corriere della Sera, l'eventuale inserimento di Vecino nella trattativa Eriksen potrebbe portare ad un ulteriore investimento dell'Inter per un altro centrocampista. Piace infatti il mediano del Milan Frank Kessié, un giocatore in grado di garantire quantità ed inserimenti alla mediana interista. Sarebbe infatti l'alternativa ideale a Vidal, che dopo l'esonero di Valverde al Barcellona dovrebbe rimanere nella società catalana. L'ivoriano del Milan però non arriverà in uno scambio di prestiti con Politano, in quanto il Milan non cerca esterni offensivi. La probabile cessione di Suso già a gennaio ne è la dimostrazione. Possibile quindi che l'arrivo di Kessié potrebbe definirsi con un'offerta cash al Milan.

Possibile scambio Politano-Spinazzola con la Roma

Anche se pare ormai saltato lo scambio Politano-Kessié con il Milan, l'ivoriano potrebbe comunque arrivare all'Inter soprattutto in caso di cessione di Vecino. Il centrocampista offensivo Politano ha invece molto mercato in Serie A: piace anche alla Roma, alla ricerca di un'alternativa importante nel settore offensivo dopo l'infortunio di Zaniolo. Potrebbe definirsi uno scambio di prestiti fra Inter e Roma, con Politano da Paulo Fonseca e Spinazzola nuovo rinforzo come esterno di centrocampo per Antonio Conte. D'altronde la difficoltà dell'Inter di arrivare ad Ashley Young del Manchester United potrebbe portare la società di Suning ad investire su un'alternativa valida all'esterno inglese. Leonardo Spinazzola potrebbe rappresentare un'occasione di mercato, anche perché può giocare su entrambi le fasce del centrocampo a cinque come ampiamente dimostrato nella sua esperienza con l'Atalanta di Giampiero Gasperini.