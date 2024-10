L'Inter potrebbe imbastire delle trattative con la Fiorentina per Fabiano Parisi e con il Liverpool per Federico Chiesa durante la sessione invernale di Calciomercato. Il Barcellona, invece, in vista della prossima stagione, sarebbe sulle tracce di Dusan Vlahovic, come erede di Robert Lewandowski.

Parisi obiettivo per la corsia mancina

L’Inter starebbe pensando a Fabiano Parisi per la sessione del mercato invernale. L’ex Empoli non ha trovato continuità sotto la guida di Raffaele Palladino che, per la sua Fiorentina, preferisce puntare maggiormente su Robin Gosens e Biraghi.

Parisi ha il contratto in scadenza nel 2028, ma i dirigenti nerazzurri potrebbero fare un tentativo a gennaio proponendo un prestito con diritto di riscatto. La trattativa potrebbe entrare nel vivo anche in virtù dell’infortunio occorso a Carlo Augusto nella gara di Champions League.

Chiesa nei pensieri di Marotta

Federico Chiesa non è stato dimenticato dall’Inter, che potrebbe proporre al Liverpool un prestito oneroso con diritto di riscatto a gennaio. L’esterno ex Juventus è in ritardo nella preparazione e non è molto considerato da Arne Slot. Non si escluderebbe un addio anticipato per consentire al calciatore di ritornare in Italia in un club che lo ha già seguito in estate. Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma preferirebbe giocare con costanza per rientrare nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti.

Vlahovic per l'attacco catalano

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Dusan Vlahovic, ritenuto un profilo congeniale ai meccanismi tattici di Flick. Il serbo potrebbe essere preso in considerazione come erede di Robert Lewandowski. L'ex Bayern ha il contratto in scadenza nel 2026 e sarebbe seguito da diversi club che militano negli Emirati Arabi.

Lo stipendio attuale del serbo è ritenuto troppo oneroso per il club piemontese, che vorrebbe prolungarlo per spalmare l'ingaggio su più anni. In caso di mancato accordo, non si escluderebbe una cessione che potrebbe garantire alle casse della Juventus circa 60 milioni di euro.

Il Barcellona ha in mente di ringiovanire il reparto, e l'attaccante della Juventus potrebbe essere un profilo gettonato, anche perché non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026.

Dusan Vlahovic, sarebbe seguito anche dall'Arsenal di Arteta, che ne apprezza le caratteristiche tecniche e tattiche da diversi mesi.

Ipotesi tattiche

Parisi è un profilo congeniale per i dettami tattici di Simone Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo da estero a tutta fascia, ma anche come terzo centrale. L’ex Avellino ha dimostrato di essere molto valido in zona offensiva collezionando gol e assist.

Chiesa farebbe comodo all’Inter per la sua polivalenza tattica: può agire da esterno offensivo o da fluidificante, ma anche come seconda punta. Le sue capacità nel dribbling farebbero molto comodo al club meneghino, che da diversi anni ricerca giocatori in grado di saltare l’uomo per creare superiorità numerica.

Il Barcellona, con Vlahovic, avrebbe un giocatore abile nell'interpretazione del ruolo nel 4-3-3, ma anche nel 4-2-3-1. Inoltre, il serbo è dotato balisticamente essendo, infatti, il battitore di punizioni e rigori in casa Juve.