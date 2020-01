La Juventus investe sull'ennesimo giovane per il settore giovanile. Dopo gli arrivi di Matias Soulé, Yannick Cotter, Jean Claudé Ntenda e Alejandro Marqués, la dirigenza bianconera ha definito l'acquisto del centrocampista ex Newell's Old Boys e Sion Enzo Barrenechea. Sarà un rinforzo per la Primavera. Il giocatore si è trasferito la scorsa estate al Sion sotto la regia della società bianconera, che non poteva tesserarlo in quanto era extracomunitario. L'argentino è un mediano dotato di grande fisicità e di un ottimo tiro dalla distanza ed ha in comune con il 10 bianconero Paulo Dybala la città di Córdoba.

Entrambi infatti sono nativi della provincia della nota cittadina argentina, Barrenechea è di Villa María mentre la punta è di Laguna Larga.

Alto quasi 1,90 m è il classico regista davanti alla difesa e la Juventus ha battuto la concorrenza di grandi società come Barcellona e Real Madrid, interessate al centrocampista scuola Newell's Old Boys. Ha evidentemente molti margini di miglioramento in quanto è un classe 2001 e l'iniziale ambientamento a Torino è stato facilitato anche dall'altro argentino arrivato ad inizio gennaio, Matias Soulé.

I due hanno postato una foto sui profili Instagram con scritto "La dupla argentina".

Juventus acquista il talento Barrenechea: è già a Torino

Enzo Barrenechea è l'ennesimo talento sul quale il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha deciso di investire. È evidente la volontà della società bianconera: formare giovani talenti a Torino, facendoli crescere accanto alla prima squadra. Come dicevamo, il centrocampista classe 2001 giocherà inizialmente con la Juventus Primavera, ma l'idea della società è quella di inserirlo gradualmente nell'under 23 di Fabio Pecchia, un campionato evidentemente più 'allenante' per il talento ex Sion.

Oltre alla sua fisicità, di Barrenechea sorprende una personalità davvero spiccata che gli ha permesso di emergere in una nazione come l'Argentina che ha lanciato negli ultimi anni giocatori di notevole qualità.

Il mercato della Juventus

La Juventus in questo mese di gennaio ha lavorato molto per il settore giovanile, mentre l'unico acquisto ufficializzato per la prima squadra è stato il centrocampista offensivo Dejan Kulusevski.

Lo svedese però rimarrà in prestito al Parma fino a giugno 2020. La dirigenza bianconera sta poi lavorando sullo scambio De Sciglio-Kurzawa, come confermato anche dal direttore sportivo Fabio Paratici nel pre-partita di Napoli-Juventus. Si valutano poi le offerte per il centrocampista Emre Can, che ha molto mercato soprattutto in Bundesliga. Piace al Borussia Dortmund e al Bayern Monaco. In caso di cessione del tedesco, la Juventus non dovrebbe investire su un suo sostituto. Anche qui la conferma è arrivata dal dirigente bianconero.