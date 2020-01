La Juventus, in questo inizio 2020, è una delle società più attive sul mercato, non solo in tema cessioni ma anche per quanto riguarda gli acquisti. In particolar modo i principali investimenti stanno riguardando i giovani: dopo Kulusevski sono vicine le ufficialità degli arrivi dei classe 2002 Jean Claude Ntenda e Yannick Cotter dal Sion. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus starebbe avviando uno scambio con il Barcellona fra due giovani.

In Spagna dovrebbe trasferirsi il centrocampista offensivo brasiliano Matheus Pereira mentre a Torino arriverebbe la punta spagnola classe 2000 Alejandro Marques. Non sarebbe uno scambio di prestiti ma di uno scambio a titolo definitivo: sarebbe l'ennesima prova dell'ottimo rapporto fra Barcellona e Juventus. Già in estate le due società avevano provato a definire una trattativa di scambio fra due giocatori che avrebbe portato il centrocampista offensivo della Juventus Bernardeschi nella società catalana e il croato Ivan Rakitic a Torino.

Gianluca Di Marzio parla di possibile scambio con il Barcellona, Matheus Pereira-Marques

Alla fine Bernardeschi è rimasto a Torino ed il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo sta schierando da trequartista centrale nel 4-3-1-2.

Come confermato anche dall'allenatore toscano il nazionale italiano potrebbe essere adattato al ruolo di mezzala di centrocampo ma ci vorrà tempo affinché il giocatore riesca ad assimilare il nuovo ruolo. In merito allo scambio Pereira-Marques, il brasiliano attualmente è in prestito al Digione ma potrebbe ritornare a Torino proprio per trasferirsi successivamente in Spagna. La punta spagnola di origine venezuelana è un classe 2000 e gioca attualmente nel Barcellona B. Ha disputato in questa prima parte della stagione 11 presenze senza realizzare un gol. Vanta 9 presenze e 3 gol con la nazionale spagnola under 19.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato degli acquisti della Juventus improntati soprattutto sui giocatori giovani: la dirigenza bianconera potrebbe però dedicarsi anche ad alcune cessioni più o meno pesanti.

Dopo la partenza di Mandzukic e Han per il Qatar (entrambi si sono trasferiti all' Al-Duhail) e quella in prestito di Perin al Genoa, potrebbero lasciare Torino anche il difensore centrale Rugani ed il centrocampista offensivo croato Pjaca. Il centrale toscano ha mercato in Premier League (piace ad Arsenal e al Leicester) mentre per il centrocampista offensivo potrebbe definirsi un prestito in una società di Serie A. Sono diverse le squadre interessate al croato: Brescia, Lazio, Hellas e Cagliari. L'idea della Juventus è cederlo in prestito non solo per il recupero della forma ottimale (dopo l'infortunio di fine scorsa stagione) ma anche per rivalutare il suo prezzo di mercato.