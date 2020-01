Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Ruben Neves per rinforzare il reparto mediano, che nella prima parte di stagione ha mostrato alcune lacune. Si tratta di un giocatore in grado certamente di fare la differenza; di nazionalità portoghese, Ruben Neves è di proprietà del Wolverhampton, squadra che ha eliminato il Torino dall'Europa League all'inizio della stagione in corso.

In quel doppio confronto Ruben Neves fu uno dei migliori in campo. Il calciatore lusitano abbina quantità a qualità e potrebbe essere l'uomo giusto per il centrocampo della Juventus. Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, centrocampisti acquistati dalla Juventus nell'ultima sessione di calciomercato estivo, non si sono ancora ambientati. Emre Can non ha mai accettato l'esclusione dalla lista della Champions League, mentre Sami Khedira è ancora alle prese con alcuni problemi fisici ancora non risolti.

Mercato Juventus, nel mirino Ruben Neves del Wolverhampton

A far andare in porto l'operazione di mercato potrebbero essere i rapporti eccellenti tra la dirigenza bianconera e Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. Il potente procuratore portoghese potrebbe convincere Ruben Neves a raggiungere il connazionale a Torino. Ma la chiave per l'acquisto di Ruben Neves potrebbe essere anche l'inserimento di Daniele Rugani nell'operazione di mercato. Il club bianconero potrebbe infatti decidere di utilizzare il difensore centrale italiano come contropartita tecnica. Il club britannico lo apprezzerebbe non poco, anche se occorre ricordare che su di lui ci sono anche altre squadre della Premier League inglese, come Leicester ed Arsenal. Ruben Neves potrebbe essere una pedina preziosa per Maurizio Sarri, dal momento che è un giocatore molto polivalente, in grado di giocare sia davanti alla difesa che come trequartista.

In ogni caso, il Wolverhampton non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti per lui e valuta il suo cartellino tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro. Un altro giocatore seguito dalla Juventus è Mariano Diaz, che non è mai sceso in campo in questo inizio di stagione. L'attaccante del Real Madrid, infatti, non rientra nei piani del tecnico Zinedine Zidane e vorrebbe proseguire la sua carriera altrove. Su di lui, però, sarebbe molto forte anche l'interesse del Lione, che vorrebbe sostituire Memphis Depay, gravemente infortunatosi. Mariano Diaz è seguito anche dalla Roma, dal Siviglia e dall'Espanyol. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato.