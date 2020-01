Stamani, 9 gennaio, la Juventus è scesa in campo per allenarsi in vista della partita di domenica sera contro la Roma. Maurizio Sarri deve togliersi alcuni dubbi e si prenderà i prossimi giorni per riflettere sulle scelte di formazione. In particolare, il nodo da sciogliere è sulla trequarti dove resta da capire se ci sarà nuovamente spazio per Aaron Ramsey oppure se il tecnico bianconero sceglierà altre soluzioni. Inoltre, nei prossimi giorni bisognerà verificare la condizione di Gonzalo Higuain: il Pipita, questa mattina, ha svolto un lavoro personalizzato dopo aver riportato un leggero affaticamento alla coscia sinistra.

Sarri valuta le opzioni offensive

Maurizio Sarri, nelle ultime settimane, ha ritrovato tutti i componenti del reparto avanzato grazie al recupero definitivo di Douglas Costa e Aaron Ramsey. Quest'ultimo si è ripreso una maglia da titolare nella sfida contro il Cagliari. Adesso, però, resta da capire se il gallese sarà confermato anche contro la Roma. La sensazione è che all'Olimpico possa toccare nuovamente a lui visto che garantisce maggiore copertura rispetto a Paulo Dybala. L'argentino ha agito come trequartista, quando Maurizio Sarri lo ha schierato con Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo.

Questa soluzione piace particolarmente ai tifosi, ma il tecnico toscano deve badare anche e soprattutto all'equilibrio della squadra. Perciò l'impressione è che domenica alle spalle delle due punte ci sarà Aaron Ramsey. Inoltre, bisognerà capire se Gonzalo Higuain smaltirà il leggero affaticamento alla coscia sinistra. In difesa, invece, resta da vedere chi sarà il partner di Leonardo Bonucci. Al momento, sembra difficile che l'allenatore toscano possa rinunciare a Merih Demiral, ma non è nemmeno da escludere il ritorno fra i titolari di Matthijs De Ligt che sta lavorando per ritrovare la forma migliore. Sulle fasce, invece, si va verso la conferma di Juan Cuadrado e Alex Sandro. Anche a centrocampo non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti e contro la Roma giocheranno Adrien Rabiot, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Il numero 25 juventino sostituirà Rodrigo Bentancur che sta scontando le 3 giornate di squalifica. L'uruguaiano tornerà in campo in Coppa Italia, mentre per rivederlo in Serie A bisognerà attendere la gara contro il Napoli.

Venerdì la Juve si allenerà al mattino

La Juventus, nei prossimi giorni, proseguirà la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma e venerdì per i bianconeri sarà già giorno di antivigilia della partita contro i giallorossi. Domani la squadra di Maurizio Sarri sarà alla Continassa per allenarsi al mattino. Sabato per la Juve sarà già tempo di lasciare Torino per volare alla volta di Roma.