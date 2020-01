La Juventus, nonostante le difficoltà difensive, sta mettendo in mostra un settore avanzato di notevole valore. Il gioco promosso dal tecnico bianconero Maurizio Sarri valorizza inevitabilmente le punte della rosa bianconera e se consideriamo gli score dello scorso anno, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero migliorare e di molto le statistiche personali. Uno dei più decisivi, oltre al 'solito' portoghese, è sicuramente il 10 bianconero Paulo Dybala, che in questa stagione sta avendo un impatto importante non solo in Serie A ma anche in Champions League.

Proprio nella massima competizione europea ha dimostrato spesso la sua importanza, come ad esempio nel gol vittoria contro l'Atletico Madrid all' 'Allianz Stadium'. Restano però dei dubbi sul futuro professionale del 10 bianconero alla Juventus: tutto dipenderà dai prossimi mesi, nei quali la stagione della squadra di Sarri entrerà nel vivo. Come è noto, Dybala ha il contratto in scadenza a giugno 2022, che sembra ancora distante e ma non molto come ammesso dall'argentino in un'intervista al 'The Guardian'.

Juventus, senza rinnovo di contratto Dybala potrebbe essere ceduto in estate

Lo stesso Paulo Dybala ha ribadito che tutto dipenderà dalla volontà della Juventus, se vorrà ancora puntare sul talento del 10 bianconero o se invece decidere di cederlo per monetizzare ed avere ulteriori fondi da investire sul mercato. Ci sarebbe già stato un approccio fra le parti, ma l'argentino si aspetta un riconoscimento economico importante.

Nel 2017 ha firmato un contratto da sette milioni di euro a stagione, mezzo milione in meno rispetto a Gonzalo Higuain. Attualmente, però, non è più il secondo più pagato della rosa bianconera, soprattutto dopo gli arrivi lo scorso anno di Cristiano Ronaldo e quest'anno di Rabiot e Ramsey. Inoltre, anche Bonucci ha rinnovato recentemente a circa 7 milioni, stessa somma che dovrebbe ricevere anche Szczesny vicinissimo alla firma su un nuovo contratto fino a giugno 2024 con la Juventus.

Paulo Dybala si aspetta un riconoscimento che possa avvicinarsi ai 10 milioni di euro, anche perché nella prima parte della stagione ha dimostrato di essere un giocatore decisivo per la Juventus.

Il mercato della Juventus

L'eventuale permanenza o cessione di Dybala condizionerà molto il mercato estivo. Di certo, grazie all'aumento di capitale da 300 milioni di euro, la società bianconera avrà grandi possibilità di investimento in estate. Uno dei giocatori più chiacchierati rimane Paul Pogba, che potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus. Il francese, probabilment,e lascerà il Manchester United non solo perché non è riuscito ad incidere in questi anni nella squadra inglese ma anche perché va in scadenza di contratto a giugno 2021.