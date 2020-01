La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo. L'aumento di capitale da 300 milioni di euro sarebbe infatti indirizzato non solo a ripianare alcuni debiti pregressi, ma anche ad implementare le infrastrutture e ad investire su nuovi giocatori per l'ulteriore salto di qualità della rosa bianconera. Uno dei sogni di mercato resta il centrocampista francese Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Manchester United e che come è noto vuole lasciare l'Inghilterra.

Sarebbero due le possibili destinazioni del nazionale francese: Juventus e Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, la società spagnola potrebbe investire su Van de Beek dell'Ajax e questo potrebbe significare rinunciare a Paul Pogba. Quest'ultimo fra l'altro potrebbe preferire il ritorno a Torino: a confermarlo è Tuttosport che ha sottolineato come il nazionale francese sia rimasto molto legato ad alcuni giocatori bianconeri, in particolar modo ai sudamericani.

Juventus, Dybala e Cuadrado vorrebbero il ritorno di Pogba in bianconero

Come scrive Tuttosport, Paul Pogba potrebbe avere un ulteriore incentivo a raggiungere Torino.

Il motivo è l'amicizia con Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Il francese è spesso tornato a Torino per rivedere i suoi compagni, ha partecipato alla festa d'addio al calcio di Andrea Barzagli a fine scorsa stagione ed è stato anche a Miami a novembre per andare a trovare Cuadrado. Quest'ultimo era impegnato con la nazionale colombiana in America. Inoltre, negli anni in cui Pogba era alla Juventus, il francese era molto amico di Dybala sia dentro che fuori dal campo.

Di certo, molto dipenderà dai costi della trattativa ma di certo il francese potrebbe trovare l'ambiente ideale a Torino e questo agevolerebbe il suo ritorno. Inoltre in una recente intervista a Higuain, l'argentino ha sottolineato come apprezzerebbe un eventuale ritorno del nazionale francese.

Il possibile arrivo di Pogba

Come dicevamo, il nazionale francese potrebbe tornare a Torino in estate a prezzi vantaggiosi rispetto alle esose richieste economiche della scorsa estate (la società inglese lo valutava 150 milioni di euro).

Probabilmente in estate potrebbe arrivare per 100 milioni di euro, inoltre la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche apprezzate dal Manchester United. Alla società inglese piacciono Emre Can e Rabiot, valutati entrambi circa 30 milioni di euro. L'eventuale arrivo del nazionale francese a Torino potrebbe essere agevolato dall'agente sportivo Mino Raiola, amico del vice presidente bianconero Pavel Nedved.

Il procuratore in estate ha portato a Torino anche De Ligt, con l'olandese che ha preferito Torino ad altre società su tutte Barcellona e Paris Saint-Germain. Di certo se arrivasse Pogba sarebbe l'ennesima conferma di come la Juventus ormai ogni stagione ci abitui a grandi acquisti per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera.