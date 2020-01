La Juventus contro il Napoli non è riuscita ad approfittare del pareggio dell'Inter contro il Cagliari, anche se la squadra di Maurizio Sarri resta prima in classifica. Una partita 'passiva' da parte dei giocatori bianconeri, come confermato anche dal tecnico toscano nel post partita. Proprio Sarri ha schierato, sorprendendo gran parte degli addetti ai lavori, il tridente offensivo formato da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Sotto la luce dei riflettori è finito evidentemente il 21 bianconero, ex della partita, che è stato subissato dai fischi dei sostenitori napoletani durante tutta la partita.

Proprio Higuain in questa stagione si sta dimostrando molto importante per la Juventus, contribuendo a molte delle vittorie della squadra bianconera. Un'importanza che potrebbe essere riconosciuta dalla società con un rinnovo di contratto. Come scrive 'Calciomercato.com', l'idea dell'argentino è firmare un rinnovo, attualmente in scadenza a giugno 2021. La Juventus avrebbe proposto un allungamento fino a giugno 2022 con una diminuzione dell'attuale stipendio annuale percepito dall'argentino.

Juventus, Higuain vorrebbe rinnovare il contratto con la società bianconera

Secondo il noto sito sportivo, ci sarebbe stato un approccio fra gli agenti di Higuain e la società bianconera per un eventuale rinnovo di contratto. Il desiderio dell'argentino è restare a Torino almeno fino a giugno 2022, magari chiudendo la sua carriera alla Juventus. Quest'ultima avrebbe offerto una spalmatura del suo pesante ingaggio da 7,5 milioni a stagione in due anni.

Offerta che sarebbe stata rispedita al mittente in quanto il giocatore vorrebbe rimanere sull'attuale stipendio anche per gli anni successivi. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo entro l'estate, quando l'argentino sarà ad un anno dalla scadenza di contratto con la società bianconera. Non è escluso che il giocatore decida di chiudere la sua carriera professionale in Argentina, al River Plate che lo lanciò nel calcio professionistico.

Un desiderio, questo, espresso più volte dal papà di Higuain.

Juventus, anche Dybala potrebbe rinnovare il suo contratto

Ci sono poi altri casi spinosi riguardanti rinnovi di contratto che la Juventus dovrà affrontare. Uno di questi è la situazione contrattuale di Paulo Dybala, in scadenza a giugno 2022. Ci sarebbero dei problemi con la società che gestisce i diritti d'immagine della punta argentina. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus ha tutta la volontà di trovare un'intesa contrattuale con il 10 bianconero, che in questa stagione è stato più volte decisivo nelle vittorie della Juventus.